9 вересня вийшов 32 випуск проєкту «Супербабуся», в якому бабуся-порядок Наталія продемонструвала суперницям свій уклад життя. А також стало відомо, хто переміг у проєкті «Супербабуся» цього тижня.

Бабуся-порядок Наталія працює екскурсоводом у залізничному музеї. У неї дві доньки і четверо онуків, які виховуються в строгості. Героїня впевнена, що головне, чого вона повинна навчити дітей, — це доброта, ввічливість і гарні манери.

Насамперед Наталія продемонструвала суперницям ідеальну чистоту в квартирі, а відтак розповіла про свою сім’ю і познайомила з онуками. Найбільше бабусь вразило, що героїня, маючи інвалідність і кілька серйозних хронічних захворювань, усе життя тяжко працювала заради благополуччя своїх дітей і продовжує забезпечувати їх досі.

Учасниці підняли цю тему в розмові зі старшим онуком, проте бесіду різко перервала донька Наталії, влаштувавши скандал. Жінці не сподобалося, що з хлопцем обговорювали таке питання, і пізніше під час особистого спілкування вона продовжила говорити на підвищених тонах. Суперницям здалося, що доньки Наталії просто користуються нею і не хочуть забезпечувати себе самостійно.

Коли учасниці торкнулися теми особистого життя, Наталія не змогла стримати сліз. З’ясувалося, що багато років тому чоловік цинічно зраджував їй і приводив коханку просто додому. Жінка терпіла зради, а згодом пішла і 10 років прожила з нелюбом на зло колишньому чоловіку. Проте через деякий час доньки пожаліли батька і вмовили матір прийняти його назад. Сам чоловік так і не прийшов на знайомство з гостями через травму.

Дмитро Карпачов у бесіді з Наталією з’ясовував, чому діти користуються нею і не хочуть самостійно про себе дбати. І саме експертові вона змогла повністю відкритися і зізналася, що хоче більше поваги і розуміння від своєї сім’ї.

