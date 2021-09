6 вересня в ефір телеканалу СТБ вийшов 29 випуск психологічного проєкту «Супербабуся». Першою героїнею нового тижня стала бабуся-няня Лариса, яка взяла на себе всі турботи з виховання онучок. Та чи оцінять таку самовідданість суперниці та Дмитро Карпачов?

Усе своє життя Лариса з чоловіком будувала бізнес із деревообробки. Однак чотири роки тому її чоловік трагічно загинув в автокатастрофі. Після його смерті героїня продала бізнес, а виручку вклала в біткоіни та купівлю таунхауса. Та робота з деревом залишилася для Лариси як хобі: вона продовжує сама виготовляти вироби для свого дому, отримуючи від цього величезну втіху.

Лариса познайомила суперниць із двома онучками — 8-річною Сонею і 5-річною Алісою. Дівчатка у бабусі гостюють часто — у вихідні, на канікулах і навіть під час хвороби. Крім того щодня Лариса приїжджає по них до школи, гуляє з ними, допомагає вчити уроки, супроводжує на гуртки, годує і вкладає спати. Так бабуся-няня звільнила доньку від домашніх турбот, щоб та змогла реалізувати себе і просунутися по кар’єрних сходах.

Під час знайомства з дочкою Лариси Оленою учасниці з’ясували, що в молодості бабуся-няня разом з чоловіком повністю віддавалася бізнесу, а діти тим часом росли самі по собі. Лариса не бачить у цьому проблеми і вважає, що своїм життєвим прикладом показала дітям, як стати успішними та самостійними. Та чи не нашкодила така позиція особистим стосункам і чи вдалося зберегти близькість у родині, прокоментував експерт Дмитро Карпачов. Дивіться у повному відео 29 випуску проєкту «Супербабуся».

