6 сентября в эфир телеканала СТБ вышел 29 выпуск психологического проекта «Супербабушка». Первой героиней новой недели стала бабушка-няня Лариса, которая взяла на себя все заботы по воспитанию внуков. Но оценят ли такую самоотверженность соперницы и Дмитрий Карпачев?

Всю свою жизнь Лариса с мужем строила бизнес по деревообработке. Но четыре года назад ее мужчина трагически погиб в автокатастрофе. После его смерти героиня продала бизнес, а выручку вложила в биткоины и покупку таунхауса. Но работа по дереву осталась для Ларисы как хобби: она продолжает сама изготавливать изделия для своего дома, получая от этого колоссальное удовольствие.

Лариса познакомила соперниц с двумя внучками — 8-летней Соней и 5-летней Алисой. Девочки у бабушки гостят часто — по выходным, на каникулах и даже во время болезни. Кроме того ежедневно Лариса приезжает за ними в школу, гуляет с ними, помогает учить уроки, сопровождает на кружки, кормит и укладывает спать. Так бабушка-няня освободила дочь от домашних хлопот, чтобы та смогла реализовать себя и продвинуться по карьерной лестнице.

Во время знакомства с дочерью Ларисы Леной участницы выяснили, что в молодости бабушка-няня вместе с мужем полностью отдавались бизнесу, а дети тем временем были предоставлены сами себе. Лариса не видит в этом проблемы и считает, что своим жизненным примером показала детям, как состояться и добиться успеха в работе. Но как такая позиция отразилась на личных отношениях и удалось ли сохранить близость в семье, прокомментировал эксперт Дмитрий Карпачев. Смотрите в полном видео 29 выпуска проекта «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 29 от 06.09.2021: Чем поразила соперниц бабушка-няня Лариса? В 29 выпуске проекта Супербабушка героиней стала бабушка-няня Лариса. Почему женщина решила посвятила всю себя детям? Смотрите в 29 выпуске Супербабушки

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.