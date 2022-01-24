31 января в 19:05 на СТБ состоится премьера 2 сезона проекта «Супербабушка» ― спин-оффа «Супермамы», где еженедельно четыре героини будут оценивать семьи друг друга по строгим критериям, чтобы добиться звания «супербабушка». Руководитель проекта Ольга Приходько рассказала, что было самым трудным в съемке и что изменит в жизни зрителей просмотр нового сезона «Супербабушки». Все подробности читайте в эксклюзивном интервью.

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Чем второй сезон «Супербабушки» будет отличаться от первого? Чем он будет удивлять?

Форматных изменений у нас нет: как и в первом сезоне, четыре участницы еженедельно соревнуются за звание «супербабушки», ходят в гости друг к другу, где знакомятся с тремя поколениями семьи, а неизменный эксперт — Дмитрий Карпачев. А вот чем мы будем удивлять, так это героинями, потому что зрителей ждет 40 новых участниц с уникальными историями. В этом сезоне практически у каждой нашей героини есть какие-то необычные хобби, профессия или образ жизни. Прямо во время съемок героини летали на дельтаплане, ходили в костюмах 19 века, ездили на байке, гадали на картах таро! У нас будет бабушка, которая работает в цирке и покажет свои умения в эфире. Таких героинь мы точно могли бы увидеть на «Україна має талант»! Они удивят не только своими увлечениями, но и правилами воспитания детей. У каждой из них очень интересная история жизни и семьи. Уже в первых премьерных эпизодах зрители познакомятся с бабушками из солнечной Одессы. Кроме того, у нас будут героини из Киева, Харькова и Запорожья, ― практически все со своими интересными увлечениями и необычной жизнью.

Почему нашим зрителям нужно посмотреть 2 сезон «Супербабушки»?

Во-первых, потому что это 40 интересных выпусков о невероятных, классных, живых, в чем-то неординарных, а в чем-то понятных нам героинях. Кроме того, что это интересно, я убеждена, что этот проект полезен. Вдумчивому зрителю он может многое показать, дать и объяснить. В наших супербабушках зрители, я уверена, будут узнавать своих знакомых, близких, мам, бабушек, себя. Наш проект показывает модели поведения для решения проблем или ошибок в общении с родными или, наоборот, побед внутри семьи. И эти ситуации, понятные каждому зрителю, рассказаны с позиций всех членов семьи, а еще их метко комментирует эксперт Дмитрий Карпачев, глубоко погружаясь в историю. И зрители могут «подсмотреть», как правильно, или неправильно, или как вообще лучше действовать в подобной ситуации. И, конечно, советы по воспитанию внуков, общению с детьми, которые дает Дмитрий Карпачев, абсолютно прикладные и практические, и к ним можно и нужно прислушаться.

Как проходил кастинг, можете вспомнить интересные истории?

Практически весь кастинг у нас происходит онлайн из-за карантинных ограничений, чтобы не подвергать опасности героинь безосновательно. Но после знакомства к ним ездят журналисты и сценаристы для подготовки к съемкам. И вся моя команда ― а так сложилось, что это одни девушки ― все время жалуется, что не может выдержать диету. Говорят: «Я только села на диету, но поехала к этой бабушке, и меня там так кормили, так кормили… Просто ужас». Или: «Ой, только похудела, походила в зал, пришла в форму, и тут начались кастинги, снова меня кормят в каждом доме, и нельзя отказаться, а потом приходится отрабатывать». Этот наш проект «Супербабушка» ― самый гостеприимный, здесь всю съемочную группу пытаются накормить, бабушки переживают, чтобы никто не отощал.

Что было самым трудным на съемке?

Мне кажется, труднее всего собрать дома у героини всю ее семью: детей, внуков, невесток, зятей, ― чтобы все эти люди смогли в нужный день приехать к маме, бабушке, теще, свекрови и познакомиться с участницами. Это, правда, невероятно сложная задача. Потому что у всех уже своя жизнь: у бабушек — взрослые дети, понятно, что у них работа, проблемы и дела, а у их детей ― кружки, садики, школы, сопли, плохое настроение и так далее… И собраться всей семьей в день, когда бабушка принимает гостей, ― задача с двумя звездочками. Но наши бабушки и их родственники справились с этим достойно ― зрители все увидят в выпусках.

Прислушались ли участницы первого сезона к советам Дмитрия Карпачева?

Я знаю, что несколько героинь не только не прислушались, а остались обиженными на Карпачева. Они потом писали петиции журналистам, жаловались, пытались найти виновных, лишь бы не замечать своих ошибок. Для многих из наших героинь проект стал возможностью посмотреть на себя и на отношения с семьей со стороны… И речь идет не только о советах Дмитрия Карпачева, хотя они для многих имели большое значение, но и о том, на что обращали внимание другие. бабушки. Еще важно, что рассказывали дети и внуки героинь на съемках. Я думаю, что для многих наших бабушек слова их родных могли стать открытием. Люди иногда не разговаривают между собой, часто стесняются сказать в лицо маме или бабушке то, что они думают, чего им не хватает или чего слишком много. На съемках было много откровенных признаний. Я убеждена, что эти признания у многих героинь изменили мнение о своем поведении и о том, как дальше строить отношения с родными.

Как на вас повлияли съемки «Супербабушки»?

Я перестала окончательно бояться старости ― жду пенсии с надеждой и верой, что это будет самое крутое время в моей жизни. Когда мне будет за 50, я наконец-то оторвусь, как не отрываюсь сейчас и не отрывалась в юности. Потому что «Супербабушка» и наши героини научили меня, что нет никакого предела молодости, нет устойчивого начала старости, и 50―55 ― средний возраст нашей героини ― это новые 30. Можно в любом возрасте начинать пробовать, мечтать, не бояться делать абсолютно все. Не стареет мозг, не стареет душа, совершенно не стареет человек. Мы часто слышим, что если захотеть, можно жить по полной всегда ― хоть в 30, хоть в 50. А когда видишь людей, которые это делают и делают это круто, ― понимаешь, что это реально.

Не пропустите премьеру проекта «Супербабушка»-2 уже 31 января в 19:05 на СТБ.

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