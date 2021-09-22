В 39 выпуске реалити «Супербабушка» зрители увидят, как живет и реализует себя эпатажная бабушка Наташа. Она познакомит конкуренток с дочерью и внуком, а также устроит не один сюрприз.

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Натали не раскрывает своего возраста ― она чувствует себя молодой и стремиться жить. Эпатажная бабушка работает тамадой и поет в ресторане, у нее молодой любовник, а дочь живет с мужем и четырехлетним внуком отдельно, но постоянно позволяет ей быть с мальчиком.

Как и Таскира, Наталья пригласила соперниц сначала к себе на работу ― в ресторан. Там она не только спела и сплясала, но и заказала для участниц соблазнительный танец в исполнении молодого парня.

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После ресторана участницы отправились к Наталье домой ― она живет сама в двухкомнатной квартире. Конкурентки были сразу поражены ее жильем и кинулись проводить инспекцию. Что они нашли на кухне у эпатажной бабушки?

Наталья познакомила участниц со своим внуком Тимуром и показала, как они играют и как она его балует. Однако не все соперницы оценили ее отношение к ребенку. Что им рассказал малыш о своей бабушке?

Позже к ним присоединилась дочь Натальи Марина, которая объяснила, что борется с ее поведением. Что рассказала Марина другим бабушкам, и какое прошлое эпатажной бабушки открылось?

Чем угостила бабушка-тамада своих соперниц, и как прервался душевный разговор на кухне? А также что посоветовал Натали Дмитрий Карпачев и почему бабушка устроила ему скандал ― смотрите в полном 39 выпуске проекта «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 39 от 22.09.2021: Почему эпатажная бабушка Наташа в поиске? Героиней 39 выпуска Супербабушки стала эпатажная бабушка Натали. Бабушка, которая не признает возраст, похвалилась шалостями с внуком и раскрыла трагедию прошлого.

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