В 38 выпуске реалити «Супербабушка» зрители узнают об укладе жизни олдскульной бабушки Таскиры. Она познакомит конкуренток с мужем, детьми и старшим внуком, а участницы проекта поищут «скелеты» в шкафу самой классической бабушки.

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Супербабушка Таскира замужем за 72-летним украинцем Владимиром. Сама она из Татарстана, в браке 49 лет, за которые вырастила 7 детей, 7 внуков и одну правнучку.

Героиня пригласила конкуренток за 70 км от Киева — в Белую Церковь. Но не домой, а на выступление коллектива, в котором она поет. Затем они отправились в гости к Таскире. Вопреки ожиданиям соперниц, она живет не в частном доме, а в не очень большой квартире. Хозяйка объяснила, как она воспитывала детей в такой тесноте. Но о каком «скелете» в шкафу Таскиры узнали женщины от ее мужа?

Несмотря на тесноту и небогатый дом, у олдскульной бабушки все чисто и аккуратно. Она до полудня проводит на кухне, остальное время тратит на рукоделие, репетиции и внуков.

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Дети живут недалеко от мамы и часто бывают у нее в гостях. Она любит накормить и поиграть с внуками. Когда участниц познакомили с детьми Таскиры, то они узнали, что воспитание детей и внуков у нее кардинально отличается. Во время откровенного разговора оказалось, что дети не хотят такой семьи, в какой росли сами, ― в отличие от матери никто не заводит больше одного ребенка. Дочки признались, что у Таскиры были очень жесткие правила воспитания большой семьи.

Бабушки заметили, что Таскира четко контролирует все, что делают дети и внуки, а также из-за мелкого промаха не просто критикует, а может даже наказывать.

Что посоветовал Таскире Дмитрий Карпачев и как отреагировала бабушка ― смотрите в полном 38 выпуске проекта «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 38 от 21.09.2021: Олдскульная бабушка Таскира диктует детям свои условия Героиней 38 выпуска Супербабушки стала классическая бабушка Таскира. Винтажно-классическая бабушка показала участницам Супербабушки, как воспитывает 7 детей и 7 внуков.

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