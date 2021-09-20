В 37 выпуске зрители знакомятся со всеми участницами десятой недели реалити «Супербабушка». Первой гостей принимает образцово-показательная бабушка Инна, которая расскажет о своем муже, семье дочери и любимой внучке.

Инна пригласила участниц проекта в загородный дом в охраняемом поселке. Она впечатлила гостей утренней поездкой на велосипеде и занятиями спортом. Однако не стала скрывать, что уходом за домом занимается нанятый персонал.

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Инна познакомила бабушек со своим мужем Александром. Пара стала успешной благодаря его высоким заработкам еще во времена СССР. Сейчас Александр не работает, Инна сдает в аренду недвижимость, но она не стала раскрывать уровень семейного бюджета.

Участниц поразило, что муж старше героини на 14 лет. Бабушки узнали, что и у Александра, и у Инны это не первый брак, — и с прошлым связано много историй. Какую тайну отношений открыли конкурентки и что их шокировало ― узнаете в 37 выпуске «Супербабушки».

Инна познакомила соперниц с дочкой Оксаной и внучкой Валерией. Она родила Оксану очень рано и оставила ее на воспитание родителям. Бабушек возмутил стиль отношений Инны с дочкой, но сама девушка эмоционально удовлетворена детством. Также образцово-показательная бабушка много времени уделяет внучке, но ставит ее в жесткие рамки. При подробных расспросах участницы узнали правду о родстве Александра с Оксаной.

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Инна с семьей поразила конкуренток шиком и современным образом жизни. Но некоторые из них не постеснялись откровенно раскритиковать женщину. Как прокомментировал жизнь Инны Дмитрий Карпачев ― смотрите в полном 37 выпуске проекта «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 37 от 20.09.2021: В чем рецепт образцово-показательной семьи бабушки Инны? Героиней 37 выпуска Супербабушки стала идельная бабушка Инна. Образцовая бабушка показала участницам Супербабушки, как любит своего мужа и как воспитала дочь и внучку.

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