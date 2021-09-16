16 сентября в эфир телеканала СТБ вышел 36 выпуск психологического проекта «Супербабушка». Четвертой героиней девятой недели стала бабушка-подружка Елена, которая воспитывает двоих дочек и внучку.

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Елена владеет аудиторской компанией и оказывает юридические услуги. Она вырастила старшую и занимается воспитанием младшей дочки. У старшей — 35-летней Ольги — есть дочь Сандра. Они все общаются наравне и обсуждают свои секреты. Бабушка Елена замужем второй раз — ее новому мужу 55 лет, он на год старше и живет в другой области. Хобби Елены — домашняя пастила.

Конкуренток Елена встретила в арендованной квартире в элитном доме. Бабушки оценили уют и чистоту дома, но им не понравилось, что Лена не отказывается от сигарет и алкоголя. Бабушка-подружка устроила участницам «завтрак у Тиффани», предложив «шампанского с чипсами». Она рассказала, что дочки часто устраивают с ней девичники и дарят поездки на отдых. Однако Елена не живет с мужчиной — участницы реалити сразу обратили внимание на то, что не хватает мужской руки.

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После этого Елена пригласила гостей на пикник в их «место силы», где показала свои дыхательные упражнения и медитацию. Их оценила уже знакомая с практиками участница, но две другие не поняли этого.

Соперницы расспросили дочерей и внучку об отношениях с Еленой. Оказалось, что они вместе ходили даже на дискотеки. Бабушек обеспокоило, что Елена не давала знакомиться с мальчиками на этих вечеринках. А Дмитрий Карпачев отметил, что мама должна быть более мудрой и авторитетной.

Но почему не сложилась личная жизнь Ольги, и где отец Сандры?

Елена рассказала, что первый муж обижал и унижал Олю, назвала его абьюзером. По словам женщины, он поднимал на нее руку. Хотя в начале все было нормально — они оба прекрасно зарабатывали на авто и квартиру.

Развод случился после того, как Елена узнала об измене мужа, когда просила его о помощи с дочками.

Сандра больше «дружит» с бабушкой, которая не только занимается ее обучением, но и поддерживает. Девочка не хочет быть похожей на маму и бабушку. Она помнит папу, что он был хорошим. Сандра хочет поехать в Грузию, но не понимает, почему они не едут. Она очень понравилась участницам.

Что посоветовали конкурентки Елене? И какие советы дал ей Дмитрий Карпачев? Смотрите в полном 36 выпуске проекта «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 36 от 16.09.2021: Какая травма из прошлого бабушки Лены влияет на детей? В 36 выпуске проекта Супербабушка Елена показала, как просто быть подругами с дочками и внучкой. Елена похвасталась их воспитанием и достижениями.

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