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«Супербабушка» выпуск 40 от 23.09.2021: Как воспитала дочку уступчивая бабушка Елена?

23.09.2021

23 сентября на телеканале СТБ выйдет 40 выпуск психологического реалити «Супербабушка», в котором уступчивая бабушка Елена расскажет о своем характере и объяснит, как живет совместно с дочкой и ее семьей. Также мы узнаем, кто из бабушек победит на финальной неделе сезона.

Video: «Супербабушка» выпуск 40 от 23.09.2021: Как воспитала дочку уступчивая бабушка Елена?

Супербабушка 40 выпуск посвящен уступчивой Елене. Также участницы Супербабушки 2021 в 40 выпуске узнают имя победительницы.

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У уступчивой бабушки Елены есть дочь и 3-летний внук. Участница постоянно проживает с семьей дочери. По словам Елены, они друг другу не мешают, ведь работают посменно. Она хочет показать конкуренткам, что нельзя вмешиваться в воспитание внуков ― дети сами знают, что делать, а бабушки ― только вспомогательный инструмент.

В 40 выпуске реалити «Супербабушка» от 23.09.2021 мы узнаем:

  • Почему в семье Елены нет строгих правил и рамок?
  • Почему Елена на 100% уступает дочери во всех вопросах воспитания внука?
  • Что скрывала Лена от своих соперниц в течение недели?
  • Почему участницы проекта будут так впечатлены после общения с семьей уступчивой бабушки?
  • Что о тактике воспитания Елены скажет Дмитрий Карпачев? 
  • И кто обретет победу в этот раз?

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