13 сентября в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 33 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Четыре опытные женщины будут выяснять, кто из них лучшая: бабушка-анархия Людмила, бабушка-звезда Светлана, просветленная бабушка Лариса или бабушка-подружка Елена.

Video: Бабушка-анархия, бабушка-звезда, просветленная бабушка и бабушка-подружка — участницы девятой недели проекта «Супербабушка» Супербабушка: участницы 9 недели проекта. Бабушка-анархия, бабушка-звезда, просветленная бабушка или бабушка-подружка - узнайте больше об участницах 33, 34, 35 и 36 выпусков реалити Супербабушка на СТБ

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Бабушка-анархия Людмила

Людмила — в прошлом бизнесвумен, работала в фешн-индустрии и создала сеть из 27 магазинов по Украине. Два года назад продала бизнес и начала жизнь с чистого листа, позволив себе осуществить мечты: переплыть Босфор и подняться на Говерлу. У Людмилы трое детей и четверо внуков, которым она многое позволяет и никогда не наказывает.

Сельская звезда Светлана

Светлана — творческий человек, пишет стихи и песни. Поет в хоре «Десняночка», который в прошлом году завоевал гран-при на международном фестивале «Україна єднає світ». У нее две дочери и шестеро внуков, которых бабушка воспитывает в любви и приучает к труду.

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Просветленная бабушка Лариса

Лариса проработала всю жизнь на руководящих должностях и объехала 51 страну. Кроме того пишет книги под псевдонимом Лариса Картуш, увлекается духовными практиками и изучает иностранные языки, квантовую физику и генетику человека. У нее шестеро детей и одна внучка, которым Лариса всегда готова прийти на помощь.

Бабушка-подружка Елена

Елена работает аудитором. У нее двое дочерей и одна внучка, с которыми она разделяет принципы здорового питания. Елена считает, что дочки выросли ее подружками, поскольку у них очень доверительные отношения.

Смотрите 9 неделю проекта «Супербабушка» уже с 13 сентября с понедельника по четверг в 19:05 на СТБ.

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