9 сентября вышел 32 выпуск проекта «Супербабушка», в котором бабушка-порядок Наталья продемонстрировала соперницам свой уклад жизни. А также стало известно, кто победил в проекте «Супербабушка» на этой неделе.

Бабушка-порядок Наталья работает экскурсоводом в железнодорожном музее. У нее две дочери и четверо внуков, которые воспитываются в строгости. Наталья уверена, что главное, чему она должна научить детей, — это доброта, вежливость и хорошие манеры.

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Прежде всего Наталья продемонстрировала соперницам идеальную чистоту в квартире, а после рассказала о своей семье и познакомила с внуками. Наиболее бабушек поразило, что героиня, имея инвалидность и несколько серьезных хронических болезней, всю жизнь тяжело работала ради благополучия своих детей и продолжает снабжать их до сих пор.

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Участницы подняли эту тему в разговоре со старшим внуком, но беседу резко прервала дочь Натальи, устроив скандал. Женщине не понравилось, что с парнем обсуждали такой вопрос, и позже в личной беседе она продолжила говорить на повышенных тонах. Соперницам показалось, что дочери Натальи просто пользуются ею и не хотят обеспечивать себя самостоятельно.

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Когда участницы затронули тему личной жизни, Наталья не смогла сдержать слез. Выяснилось, что много лет назад муж цинично изменял ей и приводил любовницу прямо в их дом. Женщина терпела измены, а после ушла и 10 лет прожила с нелюбимым мужчиной назло бывшему мужу. Но через время дочери пожалели отца и уговорили мать принять его назад. Сам муж так и не пришел на знакомство с гостьями, сославшись на травму.

Дмитрий Карпачев в беседе с Натальей выяснял, почему взрослые дети без стеснения пользуются ее ресурсами. И именно эксперту она смогла полностью открыться и призналась, что хочет больше уважения и понимания от своей семьи.

А кто стал победительницей, смотрите в полном 32 выпуске реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 32 от 09.09.2021: Почему дети бабушки Натальи не могут сами о себе позаботиться? 9 сентября вышел 32 выпуск проекта Супербабушка, в котором бабушка-порядок Наталья продемонстрировала соперницам свой уклад жизни. А также стало известно, кто победил в проекте Супербабушка на этой неделе

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