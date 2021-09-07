7 сентября в эфир телеканала СТБ вышел 30 выпуск психологического реалити «Супербабушка». На этот раз участницы отправились в гости к бабушке-гимнастке Светлане, которая рассказала о своем творческом пути и методах воспитания внуков.

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Светлана пригласила соперниц в свой загородный дом под Киевом, где занимается садоводством и огородничеством. На участке для детей семья организовала игровое пространство со спортивным комплексом. А свежие овощи героиня выращивает в собственноручно построенной теплице.

Творческая бабушка в браке родила двух дочерей. Младшая дочь Алена живет с двумя детьми в Исландии и приезжает раз в полгода. А старшая Александра с тремя детьми живет рядом, поэтому Светлана видится с ними регулярно. С рождения дети Саши вегетарианцы, и несмотря на позицию родителей бабушка-гимнастка иногда разрешает внукам пробовать «запрещенку» со своего стола.

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После экскурсии по теплице и ревизии на кухне бабушка-гимнастка продемонстрировала совместный танец с внучкой, а после рассказала о своем пути в карьере. Светлана долгое время занималась гимнастикой, выступала в цирке и мюзик-холле и готовилась к гастролям по Германии. Но однажды муж поставил Свете ультиматум, заставив выбирать между семьей и мечтой.

Как прокомментировал такой выбор Дмитрий Карпачев? Почему женщина всю жизнь решает чужие проблемы за свой счет? И какие рекомендации дал эксперт Светлане касательно воспитания внуков? Смотрите в полном 30 выпуске «Супербабушки».

Video: «Супербабушка» выпуск 30 от 07.09.2021: Почему бабушка-гимнастка вместо гастролей в Германии отправилась на Дальний Восток? В 30 выпуске проекта Супербабушка героиней стала бабушка-гимнастка Светлана. Почему женщина выбрала вместо карьеры артистки семью? Смотрите в 30 выпуске Супербабушки

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