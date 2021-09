7 вересня в ефір телеканалу СТБ вийшов 30 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Цього разу учасниці вирушили в гості до бабусі-гімнастки Світлани, яка розповіла про свій творчий шлях і методи виховання онуків.

Більше на тему: Бабуся-няня, бабуся-гімнастка, шалена бабуся і бабуся-порядок — учасниці восьмого тижня проєкту «Супербабуся»

Світлана запросила суперниць до свого заміського будинку під Києвом, де займається садівництвом і городництвом. На ділянці для дітей сім’я організувала ігровий простір зі спортивним комплексом. А свіжі овочі героїня вирощує у власноруч збудованій теплиці.

Творча бабуся в шлюбі народила двох дочок. Молодша дочка Олена живе з двома дітьми в Ісландії і приїздить раз на півроку. А старша Олександра з трьома дітьми живе поруч, тому Світлана бачиться з ними регулярно. З народження діти Саші вегетаріанці, і незважаючи на позицію батьків бабуся-гімнастка іноді дозволяє онукам куштувати заборонені продукти зі свого столу.

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 29 від 06.09.2021: Чим вразила суперниць бабуся-няня Лариса?

Після екскурсії теплицею і ревізії на кухні бабуся-гімнастка продемонструвала спільний танець із онукою, а після розповіла про свій шлях у кар’єрі. Світлана довгий час займалася гімнастикою, виступала в цирку і мюзик-холі та готувалася до гастролей у Німеччині. Але одного разу чоловік поставив Свєті ультиматум, змусивши обирати між сім’єю та мрією.

Як прокоментував такий вибір Дмитро Карпачов? Чому жінка все життя вирішує чужі проблеми за свій рахунок? І які рекомендації дав експерт Світлані щодо виховання онуків? Дивіться у повному 30 випуску «Супербабусі».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.