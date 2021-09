6 вересня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 29 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири досвідчені жінки з’ясовуватимують, хто з них найкраща: бабуся-няня Лариса, бабуся-гімнастка Світлана, шалена бабуся Тетяна чи бабуся-порядок Наталя.

Протягом тижня кожна з бабусь прийме суперниць у себе вдома і отримає від 0 до 10 балів у трьох категоріях: хазяйновитість, самореалізація та виховання онуків. А у фіналі бабусі побачать свої оцінки та почують вирішальне слово експерта Дмитра Карпачова.

Лариса має двох дітей і трьох онучок. Вона звільняє доньку від усіх турбот і проводить з онучками кожен день: водить на гуртки, вчить із ними уроки, прибирає, готує і вкладає спати.

Наталя працює у залізничному музеї касиркою та екскурсоводом. Вона має двох доньок та четверо онуків, яких учить дотримуватися дисципліни і стежити за порядком.

Тетяна має доньку та двох онуків. Уся сім’я займається кінним спортом: разом із чоловіком Тетяна тривалий час працювала на іподромі, тепер їхня донька — тренерка виїздки, а онука залюбки їздить верхи. Онуки живуть із бабусею, яка дарує їм дитинство без турбот і дозволяє практично все.

Світлана — творча особистість, тренерка з художньої гімнастики і хореографиня. Вона має двох доньок та п’ятьох онуків, троє з яких — вегетаріанці. У вихованні бабуся дотримується сучасних методів.

Дивіться 8 тиждень проєкту «Супербабуся» вже з 6 вересня з понеділка по четвер о 19:05 на СТБ.

