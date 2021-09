Де грань між безмежною любов’ю до дітей і ризиком розпестити своє чадо? Так, учасниця 40-го випуску психологічного реаліті «Супермама» дієтолог Юлія обожнює свою доньку і вважає, що її поки нема за що карати. Та чи правильно це? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Мама-дієтолог Юлія давно мріяла про дітей, однак, щоб завагітніти, їй знадобилося дуже багато часу. Саме тому вона багато дозволяє своїй дочці: не примушує прибирати іграшки і практично постійно розважає її. Однак, на думку Дмитра Карпачова, такі методи виховання можуть нашкодити дитині.

Також ведучий проєкту зазначив, що привчати дитину до прибирання потрібно з півторарічного віку, адже тоді діти будуть розуміти причинно-наслідкові зв’язки. Наприклад, якщо іграшки не прибрати, то вони можуть загубитися.

Не оминув увагою ведучий проєкту і той факт, що Мирослава не вміє самостійно бавитися. Він виступив проти того, що Юлія частенько вдається до послуг аніматорів, які протягом години розважають її дочку.

У вересні на СТБ стартує новий сезон сімейного реаліті «Супермама», у рамках якого мами з різними поглядами на виховання дітей змагатимуться за звання найкращої. Не пропустіть!

