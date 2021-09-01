Де грань між безмежною любов’ю до дітей і ризиком розпестити своє чадо? Так, учасниця 40-го випуску психологічного реаліті «Супермама» дієтолог Юлія обожнює свою доньку і вважає, що її поки нема за що карати. Та чи правильно це? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Мама-дієтолог Юлія давно мріяла про дітей, однак, щоб завагітніти, їй знадобилося дуже багато часу. Саме тому вона багато дозволяє своїй дочці: не примушує прибирати іграшки і практично постійно розважає її. Однак, на думку Дмитра Карпачова, такі методи виховання можуть нашкодити дитині.

«Видно, що Юля дуже любить свою дочку, але їй варто бути обережною, щоб не перетворити свою любов на вседозволеність, адже це також шкідливо, як і тотальний контроль. Відсутність заборон і покарань — це великий недолік системи виховання. Заборони потрібні дітям, щоб навчитися розуміти, що добре, а що — погано, і побудувати коректне уявлення про світ. Перші обмеження потрібно запроваджувати, коли дитина починає самостійно пересуватися по квартирі. Їх не має бути багато, але вони повинні бути постійними і не залежати від вашого настрою», — наголосив експерт із питань дитячої вікової психології.

Також ведучий проєкту зазначив, що привчати дитину до прибирання потрібно з півторарічного віку, адже тоді діти будуть розуміти причинно-наслідкові зв’язки. Наприклад, якщо іграшки не прибрати, то вони можуть загубитися.

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Не оминув увагою ведучий проєкту і той факт, що Мирослава не вміє самостійно бавитися. Він виступив проти того, що Юлія частенько вдається до послуг аніматорів, які протягом години розважають її дочку.

«Уміння зайняти себе — одна з найважливіших навичок здорової людини. І вже у віці 2-х років дитина спроможна сама знайти собі заняття і мінімум півгодини грати без участі дорослого. Тому я б не рекомендував щоразу викликати аніматорів, щоб розважити дитину, інакше ця навичка просто не сформується», — зазначив Дмитро Карпачов.

У вересні на СТБ стартує новий сезон сімейного реаліті «Супермама», у рамках якого мами з різними поглядами на виховання дітей змагатимуться за звання найкращої. Не пропустіть!

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