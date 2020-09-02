Чи важливий контроль у вихованні? Кожна мама хоче, щоб у неї виросли слухняні й успішні діти, але в який момент потрібно зупинитися і дозволити їм самостійно ухвалювати рішення? Так, учасниця 39-го випуску психологічного реаліті «Супермама» мама-екстрасенс Далі виховує своїх дітей у строгості. Вона не дозволяє їм активно проводити час вдома і запрошувати до себе гостей. Та чи правильно це? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Далі живе в розкішному будинку, де кожна деталь інтер’єру коштує величезних грошей. Щоб її діти не зламали або не забруднили дорогих речей, вона не дозволяє їм активні ігри вдома. Під забороною також ігри зі слаймом і малювання. Однак, на думку ведучого проєкту Дмитра Карпачова, такий підхід не зовсім правильний.

«Немає нічого поганого в тому, що Далі любить розкіш. Погано, що вона не дозволяє своїм дітям активні ігри: малювання, ліплення, гра на музичних інструментах. Це те, що розвиває дитину. До того ж дітям просто необхідно активно рухатися мінімум годину в день. Це важливо не тільки для фізичного розвитку, а й для розвитку мозку і нервової системи», — зазначив експерт із питань дитячої вікової психології.

Далі всіляко намагається контролювати своїх дітей. У її будинку в кожній кімнаті є камери, за допомогою яких мама-екстрасенс завжди може перевірити, чим зайняті її малюки. Однак надмірний контроль, на думку Дмитра Карпачова, може згубно впливати на правильний розвиток дитини.

«У дітей має бути власний простір, у якому вони почуватимуться спокійно і захищено. Це важливо для формування здорової особистості та сильної нервової системи», — резюмував ведучий проєкту.

Також Дмитро Карпачов зазначив, що Далі не дозволяє своїм дітям самостійно ухвалювати рішення. Так, мама-екстрасенс сама вирішила, що в майбутньому її 8-річний син повинен стати пластичним хірургом. На думку експерта з питань дитячої вікової психології, це неправильно. Адже з 7 до 11 років дитина тільки починає цікавитися професіями. І завдання батьків ― допомогти їй розібратися в них, а не нав’язувати свою думку. Якщо ж нехтувати цим правилом, у майбутньому дитина може розчаруватися в обраній для неї професії і в своєму житті загалом. А стосунки з батьками стануть натягнутими, складними і дистанційованими.

Під час особистої зустрічі Дмитро Карпачов порадив Далі давати своїм дітям більше свободи і самостійності.

«Діти Людмили не проживають активне повноцінне дитинство. Вони не насолоджуються життям, а просто ніби існують у музеї. Якщо мама хоче, щоб її діти виросли активними, самостійними і веселими, вона обов’язково повинна дати їм більше свободи».

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