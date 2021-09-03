6 сентября в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 29 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Четыре опытные женщины будут выяснять, кто из них лучшая: бабушка-няня Лариса, бабушка-гимнастка Светлана, шальная бабушка Татьяна или бабушка-порядок Наталья.

Video: Бабушка-няня, бабушка-гимнастка, шальная бабушка и бабушка-порядок — участницы восьмой недели проекта «Супербабушка» Супербабушка: участницы 8 недели проекта. Бабушка-няня, бабушка-гимнастка, шальная бабушка или бабушка-порядок - узнайте больше об участницах 29, 30, 31 и 32 выпусков реалити Супербабушка на СТБ

В течение недели каждая из бабушек примет соперниц у себя дома и получит от 0 до 10 баллов в трех категориях: хозяйственность, самореализация и воспитание внуков. А в финале бабушки увидят свои оценки и услышат решающее слово эксперта Дмитрия Карпачева.

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Бабушка-няня Лариса

У Ларисы двое детей и трое внучек. Она освобождает дочь от всех забот и проводит с внучками каждый день: водит на кружки, учит с ними уроки, убирает, готовит и укладывает спать.

Бабушка-порядок Наталья

Наталья работает в железнодорожном музее кассиром и экскурсоводом. У нее две дочери и четверо внуков, которых она учит соблюдать дисциплину и следить за порядком.

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Шальная бабушка Татьяна

У Татьяны есть дочь и двое внуков. Вся семья занимается конным спортом: вместе с мужем Татьяна длительное время работала на ипподроме, сейчас их дочь — тренер выездки, а внучка охотно ездит верхом. Внуки живут с бабушкой, которая дарит им детство без забот и позволяет практически все.

Бабушка-гимнастка Светлана

Светлана — творческая личность, тренер по художественной гимнастике и хореограф. У нее две дочери и пятеро внуков, трое из которых — вегетарианцы. В воспитании бабушка придерживается современных методов.

Смотрите 8 неделю проекта «Супербабушка» уже с 6 сентября с понедельника по четверг в 19:05 на СТБ.

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