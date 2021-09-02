Сегодня, 2 сентября, в эфир телеканала СТБ вышел 28 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой бабушке высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание: бабушка-генерал Людмила, бабушка-хозяйка Николаевна, деловая бабушка Алёна или беззаботная бабушка Елена?

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Первой двери своего дома распахнула бабушка-генерал Людмила. Она живет вместе с дочерью, зятем и двумя внуками и полностью занимается воспитанием мальчишек. Однако участницам показалось, что Людмила излишне контролирует жизнь не только дочери, но и внуков, не считается с их мнением и душит своим авторитаризмом.

Второй гостей принимала бабушка-хозяйка Людмила Николаевна. Она не представляет своей жизни без физической работы. К этому же приучает и свою большую семью. Но соперницы уверены: не все должны работать на огороде с тяпкой, и слезы одной из дочерей Николаевны ― яркое тому подтверждение.

Третьей свою жизнь показывала деловая бабушка Алёна. Она стала для своей внучки очень близким другом. Бабушка заменила ей маму, ведь та уехала на работу в Мексику. Но участницам показалось, что девочка не нужна своей маме, а Алёна попросту выгораживает дочь.

Совсем по-другому ведет себя последняя участница ― беззаботная бабушка Елена. Она не занимается развитием внуков, ведь считает, что это ― обязанность родителей. Но некоторым участницам показалось, что Елене давно пора повзрослеть, ведь в свои годы у неё нет ни квартиры, ни уважения всех её детей.

Так кто же получил звание супербабушки? В финале больше всего баллов набрала бабушка-хозяйка Николаевна. Однако ведущий проекта Дмитрий Карпачёв отдал свои бонусные 10 баллов деловой бабушке Алёне, так как уверен, что она полностью несёт ответственность за свою внучку и защищает её интересы. Таким образом на седьмой неделе реалити звание лучшей получила деловая бабушка Алёна.

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