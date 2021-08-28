30 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 25 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с разными взглядами на воспитание поделятся своим жизненным опытом. На этой неделе за заветное звание будут бороться: бабушка-генерал, бабушка-хозяйка, деловая бабушка и беззаботная бабушка. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Бабушка-генерал Людмила

Людмила считает себя эталоном чистоты и порядка. Ее внуки живут в армейской дисциплине. Она контролирует не только их учебу и друзей, но и личные увлечения.

Бабушка-хозяйка Людмила Николаевна

Людмила Николаевна живет в селе и имеет большое хозяйство. Она не представляет своей жизни без работы на огороде и консервации. К этому же приучает и своих детей и внуков.

Деловая бабушка Алена

В прошлом Алена занимала должность директора страховой компании, но даже будучи пенсионеркой, продолжает работать. Она стала лучшей подружкой для 12-летней внучки, вместе с которой проводит все свое время.

Беззаботная бабушка Елена

Елена увлекается рисованием, танцами и эзотерикой. Большую часть своего свободного времени она посвящает себе, а вот в воспитание и развитие внуков не вмешивается. Бабушка считает, что этим должны заниматься только родители.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: воспитание детей, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из бабушек отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супербабушка».

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