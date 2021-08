30 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 25 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з різними поглядами на виховання поділяться своїм життєвим досвідом. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: бабуся-генерал, бабуся-господиня, ділова бабуся і безтурботна бабуся. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Людмила вважає себе еталоном чистоти і порядку. Її онуки живуть в армійській дисципліні. Вона контролює не тільки їхнє навчання та друзів, а й особисті захоплення.

Людмила Миколаївна живе в селі і має велике господарство. Вона не уявляє свого життя без роботи на городі та консервації. До цього ж привчає і своїх дітей та онуків.

У минулому Альона обіймала посаду директора страхової компанії, але навіть вийшовши на пенсію, продовжує працювати. Вона стала найкращою подружкою для 12-річної онучки, разом із якою проводить увесь свій час.

Олена захоплюється малюванням, танцями й езотерикою. Більшість свого вільного часу вона присвячує собі, а ось у виховання й розвиток онуків не втручається. Бабуся вважає, що цим повинні займатися тільки батьки.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: виховання дітей, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній із бабусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супербабуся».

