Сьогодні, 26 серпня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 24 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну бабусю висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж здобув заповітне звання: бабуся майбутньої зірки Ната, б’юті-бабуся Наталія, бабуся-хіпстерка Олена чи бабуся-дизайнерка Віра?

Першою двері свого дому відчинила бабуся майбутньої зірки Ната. Жінка з раннього дитинства готує свою онучку до успіху. Вона впевнена, що в майбутньому Ліза обов’язково отримає свій «Оскар». Однак конкуренткам здалося, що дівчинка зациклена на вроді, а її фото в Instagram аж занадто відверті.

Зовсім інший підхід до виховання пропагує бабуся-хіпстерка Олена. Разом із онуками вона вивчає комах, грає на барабанах і прагне ні в чому не обмежувати дітей. Але суперницям здалося, що Олена так і не змогла пережити смерть чоловіка і, як наслідок, віддалилася від онуків. До того ж у неї не вийшло налагодити теплі стосунки з сином.

А ось б’юті-бабуся Наталія, навпаки, змогла вибудувати довірчі взаємини з дітьми. Вона намагається прищепити здоровий спосіб життя всій сім’ї. Проте учасницям здалося, що Наталя прагне контролювати кожен крок своїх родичів, а також вона виступає проти лікування ліками.

І останньою своє життя показувала бабуся-дизайнерка Віра. В її родині онуки народжуються що два роки, а дочка в 29 років очікує на появу п’ятої дитини. Ось тільки на думку учасниць, дочка Віри — Ірина — нещасна. До того ж бабуся-дизайнерка змушена утримувати велику сім’ю своєї дочки.

Так хто ж здобув заповітне звання? Бабуся-дизайнерка Віра не приїхала на фінал, оскільки зажадала фінансової винагороди в розмірі 200 тисяч гривень. Така заява просто шокувала конкуренток. Бали Віри були анульовані. За результатами голосування найбільше балів набрала бабуся майбутньої зірки Ната. З думкою учасниць погодився і ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Отже, почесне звання супербабусі на шостому тижні реаліті здобула бабуся майбутньої зірки Ната.

