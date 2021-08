Сьогодні, 23 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 21 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці оцінили методи виховання бабусі майбутньої зірки Нати. Жінка всі свої сили вкладає в розвиток онучки. Вона сподівається, що в майбутньому Ліза отримає «Оскар», тому кожен день дівчинки розписаний практично похвилинно. Та чи вистачає в 11-річної Лізи часу, щоб просто побути дитиною?

53-річна Ната вважає себе повністю реалізованою і успішною жінкою. Її головна гордість ― 11-річна онучка Ліза. Уже зараз Ната допомагає їй стати успішною: дівчинка займається моделінгом, танцями і знімається в кіно. Бабуся впевнена, що в майбутньому Ліза обов’язково вийде на червону доріжку і отримає «Оскар». Але що після ревізії скажуть конкурентки?

Ната зустріла суперниць у прекрасному настрої і відразу ж запропонувала випити по келиху шампанського. Конкурентки були приємно здивовані умовами проживання бабусі майбутньої зірки: шикарний будинок, басейн ― і всього цього вдалося досягти завдяки ресторанному бізнесу.

Після купання в басейні ― а саме такий сюрприз приготувала Ната ― учасниці познайомилися з її онукою, 11-річною Лізою. Дівчинка їм сподобалася: вона впевнено трималася перед незнайомими людьми, була привітна. Та водночас суперниці завважили, що поведінка Лізи була дещо штучною і награною. На їхню думку, робота в моделінгу й акторство мають дві сторони медалі: це навчає дітей бути сміливими, але при цьому позбавляє їх дитинства. Однак ні Ліза, ні її бабуся з такою думкою не згодні. Дівчинка розповіла, що працює з п’яти років і їй дуже подобається моделінг, танці та інші розвивальні заняття. При цьому Ліза прекрасно навчається у школі і все встигає. А для непередбачених ситуацій у неї завжди під рукою косметичні засоби: консилер, патчі, маски для обличчя ― усе, що допоможе приховати втому. Щоправда, побачивши весь арсенал косметики, учасниці реаліті були шоковані. На їхню думку, в 11 років дитині не потрібні ні блиски для губ, ні тим більше ролер для обличчя. До того ж суперниць збентежила сторінка Лізи в Instagram: вони вважають, що фото, які викладає Ліза, занадто відверті.

Щоб розібратися в цьому питанні, суперниці вирішили поговорити з мамою Лізи. Жінка запевнила їх, що у її дочки є агент і всі фото й листування вони ретельно контролюють, тож Лізі нічого не загрожує.

А от чому, маючи забезпечених батьків, дочка Нати з чоловіком збирали ягоди в Чехії? А також які поради бабуся майбутньої зірки почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 21 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

