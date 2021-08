23 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 21 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з різними поглядами на виховання поділяться своїм життєвим досвідом. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: бабуся майбутньої зірки, б’юті-бабуся, бабуся-хіпстерка і бабуся-дизайнерка. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супербабуся»: хто переміг у 20 випуску від 19.08.2021

Головною своєю гордістю Ната вважає 11-річну онучку Єлизавету. Саме тому вже зараз бабуся готує дівчинку до отримання «Оскара»: Ліза займається моделінгом, танцями, співом та вивченням іноземних мов.

Наталя — майстер-експерт міжнародного класу в галузі перукарського мистецтва. Таких експертів, як вона, в нашій країні всього 12. Для Наталії дуже важливо завжди бути першою. Цього вона навчає своїх дітей та онуків.

Олена не переживає через дрібниці. Натомість вона просто насолоджується життям. Своїм онукам бабуся дає повну свободу: вона збирає з ними хробаків, вивчає скелети, а також спокійно ставиться до того, що вони можуть цілий день грати на барабанах.

Віра просто обожнює створювати одяг. Та ще більше вона любить своїх онуків, які з’являються що два роки. Дочка Віри зараз перебуває в декреті і незабаром очікує на появу п’ятої дитини.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: виховання дітей, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній із бабусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супербабуся».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.