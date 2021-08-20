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«Супербабуся»: Бабуся майбутньої зірки, б’юті-бабуся, бабуся-хіпстерка і бабуся-дизайнерка — учасниці шостого тижня проєкту

20.08.2021

23 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 21 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з різними поглядами на виховання поділяться своїм життєвим досвідом. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: бабуся майбутньої зірки, б’юті-бабуся, бабуся-хіпстерка і бабуся-дизайнерка. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

супербабушка

Більше на тему: «Супербабуся»: хто переміг у 20 випуску від 19.08.2021

Бабуся майбутньої зірки Ната

Головною своєю гордістю Ната вважає 11-річну онучку Єлизавету. Саме тому вже зараз бабуся готує дівчинку до отримання «Оскара»: Ліза займається моделінгом, танцями, співом та вивченням іноземних мов.

супербабушка

Б’юті-бабуся Наталія

Наталя — майстер-експерт міжнародного класу в галузі перукарського мистецтва. Таких експертів, як вона, в нашій країні всього 12. Для Наталії дуже важливо завжди бути першою. Цього вона навчає своїх дітей та онуків.

супербабушка

Бабуся-хіпстерка Олена

Олена не переживає через дрібниці. Натомість вона просто насолоджується життям. Своїм онукам бабуся дає повну свободу: вона збирає з ними хробаків, вивчає скелети, а також спокійно ставиться до того, що вони можуть цілий день грати на барабанах.

супербабушка

Бабуся-дизайнерка Віра

Віра просто обожнює створювати одяг. Та ще більше вона любить своїх онуків, які з’являються що два роки. Дочка Віри зараз перебуває в декреті і незабаром очікує на появу п’ятої дитини.

супербабушка

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: виховання дітей, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній із бабусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супербабуся».

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