Сьогодні, 19 серпня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 20 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну бабусю висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання: сучасна бабуся Галина, казкова бабуся Інна, бабуся-кар’єристка Вікторія чи бабуся за викликом Ольга?

Першою двері свого дому відчинила сучасна бабуся Галина. Вона живе в маленькій квартирі з донькою, зятем і двома онуками. Галина навіть ділить з онуком-підлітком одну кімнату і стверджує, що саме завдяки цьому їй вдалося налагодити тісний контакт з хлопцем. Однак конкуренткам здалося, що на хлопчика поклали занадто багато обов’язків і зовсім не зважають на його думку.

А ось діти казкової бабусі Інни живуть окремо. Ба більше, її молодша дочка навіть змінила віру і поїхала жити за тисячі кілометрів від мами. Суперниці впевнені: все через те, що казкова бабуся не проявляла емоцій щодо дітей та онуків.

Зате бабуся-кар’єристка Вікторія вважає своїх трьох онуків головним проєктом у житті. Ось тільки, на думку конкуренток, Вікторія занадто авторитарна. Вона намагається контролювати кожен крок дітей, не зважає на їхню думку, а ще — сама навчає онуків мистецтва маніпуляції і вважає, що має повне право скасовувати покарання батьків.

Абсолютно протилежного погляду на виховання дотримується бабуся за викликом Ольга. Вона намагається не давати порад своїм дітям та онукам і приходить лише тоді, коли її про це просять. Однак і цю позицію осудили учасниці. На їхню думку, Ольга не є авторитетом для онуків, а її діти ставляться до неї по-споживацьки.

То хто ж отримав звання супербабусі? За результатами голосування найбільше балів набрала бабуся за викликом Ольга. Ведучий проєкту Дмитро Карпачов згоден із думкою учасниць і свої 10 балів також віддав Ользі. Він вважає, що саме такою має бути сучасна бабуся. Отже, почесне звання супербабусі на п’ятому тижні проєкту здобула бабуся за викликом Ольга.

