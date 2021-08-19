Сегодня, 19 августа, в эфир телеканала СТБ вышел 20 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой бабушке высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание: современная бабушка Галина, сказочная бабушка Инна, бабушка-карьеристка Виктория или бабушка по вызову Ольга?

Больше по теме: «Супербабушка»: Современная бабушка, сказочная бабушка, бабушка-карьеристка и бабушка по вызову — участницы пятой недели проекта

Первой двери своего дома распахнула современная бабушка Галина. Она живет в маленькой квартире с дочкой, зятем и двумя внуками. Галина даже делит с внуком-подростком одну комнату и утверждает, что именно благодаря этому ей удалось наладить тесный контакт с парнем. Однако конкуренткам показалось, что на мальчика возложили слишком много обязанностей и совсем не считаются с его мнением.

А вот дети сказочной бабушки Инны живут отдельно. Более того, ее младшая дочь даже сменила веру и уехала жить за тысячи километров от мамы. Соперницы уверены: все из-за того, что сказочная бабушка не проявляла эмоции по отношению к детям и внукам.

Зато бабушка-карьеристка Виктория считает своих троих внуков главным проектом в жизни. Вот только, по мнению конкуренток, Виктория слишком авторитарна. Она пытается контролировать каждый шаг детей, не считается с их мнением, а еще сама учит внуков искусству манипуляции и считает, что имеет полное право отменять наказания родителей.

Абсолютно противоположного взгляда на воспитание придерживается бабушка по вызову Ольга. Она старается не давать советов своим детям и внукам и приходит лишь только тогда, когда ее об этом просят. Однако и эту позицию осудили участницы. По их мнению, Ольга не является авторитетом для внуков, а ее дети относятся к ней потребительски.

Так кто же получил звание супербабушки? По результатам голосования, больше всего баллов набрала бабушка по вызову Ольга. Ведущий проекта Дмитрий Карпачев согласен с мнением участниц и свои 10 баллов также отдал Ольге. Он считает, что именно такой должна быть современная бабушка. Таким образом почетное звание супербабушки на пятой неделе проекта получила бабушка по вызову Ольга.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.