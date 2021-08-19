«Супербабушка»: кто победил в 20 выпуске от 19.08.2021
Сегодня, 19 августа, в эфир телеканала СТБ вышел 20 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой бабушке высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание: современная бабушка Галина, сказочная бабушка Инна, бабушка-карьеристка Виктория или бабушка по вызову Ольга?
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Первой двери своего дома распахнула современная бабушка Галина. Она живет в маленькой квартире с дочкой, зятем и двумя внуками. Галина даже делит с внуком-подростком одну комнату и утверждает, что именно благодаря этому ей удалось наладить тесный контакт с парнем. Однако конкуренткам показалось, что на мальчика возложили слишком много обязанностей и совсем не считаются с его мнением.
А вот дети сказочной бабушки Инны живут отдельно. Более того, ее младшая дочь даже сменила веру и уехала жить за тысячи километров от мамы. Соперницы уверены: все из-за того, что сказочная бабушка не проявляла эмоции по отношению к детям и внукам.
Зато бабушка-карьеристка Виктория считает своих троих внуков главным проектом в жизни. Вот только, по мнению конкуренток, Виктория слишком авторитарна. Она пытается контролировать каждый шаг детей, не считается с их мнением, а еще сама учит внуков искусству манипуляции и считает, что имеет полное право отменять наказания родителей.
Абсолютно противоположного взгляда на воспитание придерживается бабушка по вызову Ольга. Она старается не давать советов своим детям и внукам и приходит лишь только тогда, когда ее об этом просят. Однако и эту позицию осудили участницы. По их мнению, Ольга не является авторитетом для внуков, а ее дети относятся к ней потребительски.
Так кто же получил звание супербабушки? По результатам голосования, больше всего баллов набрала бабушка по вызову Ольга. Ведущий проекта Дмитрий Карпачев согласен с мнением участниц и свои 10 баллов также отдал Ольге. Он считает, что именно такой должна быть современная бабушка. Таким образом почетное звание супербабушки на пятой неделе проекта получила бабушка по вызову Ольга.