16 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 17 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с разными взглядами на воспитание поделятся своим жизненным опытом. На этой неделе за заветное звание будут бороться: современная бабушка, сказочная бабушка, бабушка-карьеристка и бабушка по вызову. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Современная бабушка Галина

Галина уверена, что ее внуку-подростку с ней очень комфортно. Бабушка спокойно может пойти потусить с ним. Галина считает, что научилась уделять достаточно времени внукам, не забывая о себе.

Сказочная бабушка Инна

Инна — сказкотерапевт. Она уверяет, что готовить детей ко взрослой жизни нужно через сказку. Таким образом бабушка воспитывает в них честность, порядочность и смелость. Инна уверена, что в современном мире всегда есть место для сказки.

Бабушка-карьеристка Виктория

Виктория считает себя полностью реализованной в жизни. Все проекты, над которыми она работала, были успешны. Сегодня бабушка всю себя посвящает внукам и готовит их к реалиям жестокого мира. Именно поэтому сама учит их искусству манипуляции.

Бабушка по вызову Ольга

Ольга полностью доверила воспитание внуков своим детям. Она уверена, что нужно жить в свое удовольствие, а с внуками помогать только тогда, когда об этом просят.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: воспитание детей, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из бабушек отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супербабушка».

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