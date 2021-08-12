Сегодня, 12 августа, в эфир телеканала СТБ вышел 16 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой бабушке высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание: бабушка в тренде Людмила, бабушка-учительница Инна, бабушка-интеллектуалка Татьяна или независимая бабушка Инна?

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Первой двери своего дома распахнула бабушка в тренде Людмила. Она старается делать все возможное, чтобы ее 9-летняя внучка Вероника чувствовала себя счастливой: не контролирует количество времени, проведенного в гаджетах, и разрешает употреблять фаст-фуд. А все потому, что девочка еще недавно боролась с онкологическим заболеванием. Однако соперницам такой подход показался не совсем правильным. По их мнению, Людмила взращивает во внучке позицию жертвы.

Немного по-другому воспитывает своих внуков бабушка-учительница Инна. Она считает, что может найти подход к любому ребенку. Однако соперницы отметили, что у Инны и ее дочери абсолютно разные взгляды на воспитание. И бабушка, сама того не желая, подрывает авторитет родителей.

По мнению участниц, первенство в авторитаризме и деспотизме ― за бабушкой-интеллектуалкой Татьяной. Конкуренткам показалось, что методы воспитания, которые она применяла к своей внучке Валерии, уж слишком жесткие. Это привело к тому, что будучи взрослой, девушка и шагу не может ступить без бабушкиного одобрения.

А вот независимая бабушка Инна совсем не контролирует воспитание своей внучки Моники. Более того, встречается с малышкой только тогда, когда сама этого хочет. Но участницы раскритиковали такое воспитание. Им показалось, что у Инны напрочь отсутствует связь с внучкой.

Так кто же получил звание супербабушки? По результатам голосования больше всего баллов набрала бабушка в тренде Людмила. Однако ведущий проекта Дмитрий Карпачев отдал свои 6 баллов бабушке-учительнице Инне, ведь, по его мнению, она единственная, кто готов признать и исправить свои ошибки. Таким образом почетное звание супербабушки на четвертой неделе проекта получила бабушка-учительница Инна.

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