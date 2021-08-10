Сегодня, 10 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 14 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Участницы побывали в гостях у бабушки-учительницы Инны. Она помогает растить двоих внуков и считает, что точно знает, как правильно воспитывать детей. Но не подрывает ли она тем самым авторитет родителей?

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45-летняя Инна работает учителем начальных классов в частной школе и считает, что может найти подход к любому ребенку. Инна вырастила дочь и сына и в своем возрасте уже является дважды бабушкой: 6-летнего Сережи и 9-месячной Полины. Героиня считает, что бабушка должна помогать детям в воспитании внуков. Но какие промахи найдут конкурентки?

С самого порога Инна продемонстрировала соперницам свои достижения в профессиональном плане: она показала видео, которое специально к программе записали ее ученики, а также рассказала о том, какие методы использует в работе. Однако не все участницы разделили ее взгляды. Так, независимая бабушка Инна категорически не согласна с методом «грустного стульчика», который героиня применяла по отношению к своему внуку. По ее мнению, с помощью строгости нельзя воспитать полноправного свободного человека.

Чтобы доказать соперницам обратное, Инна познакомила их с внуком. Мальчик понравился им. Они отметили, что между ним и бабушкой очень теплые отношения. Однако участницы также заметили, что методы воспитания бабушки-учительницы отличаются от тех, которых придерживаются родители Сережи. По мнению конкуренток, должен быть один свод правил.

Внести ясность в эту тему решила дочь Инны ― Настя. Молодая мама рассказала, что вместе с мужем воспитывает сына в строгости. Например, мальчик не может ходить по дому без тапочек. Если он нарушает это правило, то самостоятельно стирает свои носки. Настя считает, что сын должен расти настоящим мужчиной, и отчим, который является военным, считает так же. Их главная цель ― вырастить самостоятельного ребенка. А вот бабушка с таким подходом категорически не согласна. По ее мнению, в воспитании нужно быть помягче.

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И Инна знает, о чем говорит, ведь свою дочь она воспитывала в строгости. Бабушка-учительница призналась: когда Насте было 14 лет, ей дали свободу, которая привела к тому, что в 11-ом классе ее дочь забеременела. Инна рассказала, что это был непростой период, ведь после рождения Сережи жизнь дочери полностью изменилась не в лучшую сторону. Сама же Настя призналась, что тогда очень хотела жить самостоятельно, но не знала, как правильно это сделать. И только с рождением второго ребенка она, наконец, нашла себя и познала радость материнства. Более того, Настя уверяет, что полностью счастлива и даже отсутствие образования ей не мешает.

Какие секреты о своей жене и дочери расскажет муж Инны? И что полезного услышит бабушка-учительница Инна от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 14 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 14 от 10.08.2021: Неужели дочь бабушки-учительницы родила в 18 лет, чтобы уйти из дома? Супербабушка выпуск 14: Бабушка-учительница Инна помогает растить двоих внуков и считает, что точно знает, как правильно воспитывать детей. Но не подрывает ли она тем самым авторитет родителей?

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