Сегодня, 9 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 13 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Участницы побывали в гостях у бабушки в тренде Людмилы. Героиня считает себя прогрессивной бабушкой. Она не запрещает своей 9-летней внучке смотреть планшет и употреблять фаст-фуд. Но какая трагедия заставила женщину полностью пересмотреть свое отношение к жизни?

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58-летняя бабушка в тренде Людмила всегда старается жить на позитиве и является ярой приверженицей гаджетов. Вместе со своей 9-летней внучкой Вероникой Людмила снимает тиктоки и весело проводит время. Бабушка в тренде разрешает внучке кушать фаст-фуд и не контролирует ее учебу. Но так ли это хорошо? И какой вердикт вынесут конкурентки?

Людмила сразу же пригласила соперниц за стол и предложила выпить вина. Участницы поддержали идею и решили подробнее расспросить хозяйку о жизни. Людмила рассказала, что работает няней для пожилого человека. Именно благодаря этой работе ей удалось приобрести квартиру, в которой сейчас проживает две семьи. Более того, бабушка в тренде рассказала, что живет с внучкой в одной комнате. Однако такой устав немного удивил конкуренток, ведь, по их мнению, у нее должно быть личное пространство.

Также Людмила рассказала, что души не чает в своей внучке. Она позволяет ей практически все: снимать видео для социальных сетей, употреблять фаст-фуд, ― и совсем не парится по поводу учебы. Для бабушки в тренде важны не оценки, а здоровье. А все потому, что еще совсем недавно 9-летняя Вероника боролась с онкологией ― лимфомой. Людмила призналась, что тот период был очень сложным для всей семьи. У Вероники была опухоль объемом 800 мл, которая находилась рядом с сердцем. 10 месяцев девочка вместе с мамой пролежала в больнице, из-за этого она пропустила год учебы в школе. Бабушка в тренде со слезами на глазах рассказывала о лечении, ведь ее внучка была на волоске от смерти ― четыре дня она провела в коме. Людмила тогда сделала все, что могла. Для нее это не первый случай борьбы с раком. В прошлом онкология забрала жизни двоих сыновей Людмилы. Участницы были поражены такой историей. Они признались, что понимают, почему семья делает такие поблажки для Вероники.

А что Людмила расскажет об отношениях со своим мужем? А также какие отношения сложились у бабушки в тренде с невесткой? Смотрите все подробности в 13 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 13 от 09.08.2021: Неужели бабушка в тренде похоронила двоих сыновей? Супербабушка выпуск 13: Почему бабушка в тренде Людмила позволяет своей внучке все и совсем не контролирует ее учебу

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