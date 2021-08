Сьогодні, 9 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 13 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці побували в гостях у бабусі в тренді Людмили. Героїня вважає себе прогресивною бабусею. Вона не забороняє своїй 9-річній онучці дивитися планшет і їсти фаст-фуд. Та яка трагедія змусила жінку повністю переглянути своє ставлення до життя?

Більше на тему: «Супербабуся»: Бабуся в тренді, бабуся-вчителька, бабуся-інтелектуалка і незалежна бабуся — учасниці четвертого тижня проєкту

58-річна бабуся в тренді Людмила завжди намагається жити на позитиві і є палкою шанувальницею гаджетів. Разом зі своєю 9-річною онукою Веронікою Людмила знімає тіктоки і весело проводить час. Бабуся в тренді дозволяє онучці їсти фаст-фуд і не контролює її навчання. Але чи так це добре? І яким буде вердикт конкуренток?

Людмила відразу ж запросила суперниць за стіл і запропонувала випити вина. Учасниці підтримали ідею і вирішили докладніше розпитати господиню про життя. Людмила розповіла, що працює нянею для літньої людини. Саме завдяки цій роботі їй вдалося придбати квартиру, в якій зараз проживає дві сім’ї. Ба більше, бабуся в тренді розповіла, що живе з онукою в одній кімнаті. Однак такий статут трохи здивував конкуренток, адже, на їхню думку, у неї має бути особистий простір.

Також Людмила розповіла, що дуже любить свою онуку. Вона дозволяє їй практично все: знімати відео для соціальних мереж, їсти фаст-фуд, ― і зовсім не переймається її навчанням. Для бабусі в тренді важливі не оцінки, а здоров’я. А все тому, що ще зовсім недавно 9-річна Вероніка боролася з онкологією ― лімфомою. Людмила зізналася, що той період був дуже складним для всієї родини. У Вероніки була пухлина об’ємом 800 мл, яка росла поруч із серцем. 10 місяців дівчинка разом із мамою пролежала в лікарні, через це вона пропустила рік навчання в школі. Бабуся в тренді зі сльозами на очах розповідала про лікування, адже її онучка була на волосині від смерті ― чотири дні вона провела в комі. Людмила тоді зробила все, що могла. Для героїні випуску це не перший випадок боротьби з раком. У минулому онкологія забрала життя двох її синів. Учасниці були вражені такою історією. Вони зізналися, що розуміють, чому сім’я робить такі поблажки для Вероніки.

А що Людмила розповість про стосунки зі своїм чоловіком? А також які взаємини склалися у бабусі в тренді з невісткою? Дивіться всі подробиці в 13 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.