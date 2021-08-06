9 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 13 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з різними поглядами на виховання поділяться своїм життєвим досвідом. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: бабуся в тренді, бабуся-вчителька, бабуся-інтелектуалка і незалежна бабуся. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

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Бабуся в тренді Людмила

Людмила — прихильниця гаджетів. Вона займається блогерством і просто обожнює тікток. Людмила впевнена, що бабуся потрібна для розваг і любові.

Бабуся-вчителька Інна

Інна вважає себе сучасним педагогом. Вона запевняє, що встигає якісно проводити час і з учнями, і з онуками.

Бабуся-інтелектуалка Тетяна

Для Тетяни бібліотека — справжній храм духовності. Жінка точно знає, як виховати успішну людину. На її думку, інтелект, інтелігентність і порядність — це три кити, на яких повинні будуватися принципи виховання.

Незалежна бабуся Інна

Інна вважає себе творчою та позитивною людиною. Вона впевнена, що ніхто нікому нічого не зобов’язаний. Жінка не нав’язує нікому свою думку і ніколи нікого не критикує.

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Протягом тижня учасниці ходитимуть в гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: виховання дітей, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній із бабусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супербабуся».

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