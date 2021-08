9 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 13 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з різними поглядами на виховання поділяться своїм життєвим досвідом. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: бабуся в тренді, бабуся-вчителька, бабуся-інтелектуалка і незалежна бабуся. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Людмила — прихильниця гаджетів. Вона займається блогерством і просто обожнює тікток. Людмила впевнена, що бабуся потрібна для розваг і любові.

Інна вважає себе сучасним педагогом. Вона запевняє, що встигає якісно проводити час і з учнями, і з онуками.

Для Тетяни бібліотека — справжній храм духовності. Жінка точно знає, як виховати успішну людину. На її думку, інтелект, інтелігентність і порядність — це три кити, на яких повинні будуватися принципи виховання.

Інна вважає себе творчою та позитивною людиною. Вона впевнена, що ніхто нікому нічого не зобов’язаний. Жінка не нав’язує нікому свою думку і ніколи нікого не критикує.

Протягом тижня учасниці ходитимуть в гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: виховання дітей, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній із бабусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супербабуся».

