Сьогодні, 5 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 12 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці побували в гостях у бабусі-авантюристки. Жінка не втручається у виховання трьох онуків, оскыльки вважає, що це ― обов’язок батьків. Замість цього вона займається саморозвитком і проводить тренінги на тему жіночого насолоди. Але як прокоментують таку позицію конкурентки?

Бабуся-авантюристка Марина виховала двох синів, які подарували їй трьох онуків: 7-річного Даміра, 5-річного Тимура і 3-річну Соломію. Марина вважає себе авантюристкою, адже в 56 років за кілька днів до нового року переїхала жити в інше місто. На її думку, бабуся не повинна втручатися у виховання онуків. Вона ніколи не роздає поради, а вважає за краще весело проводити з ними час. Але як до такого життя поставляться конкурентки?

Марина зустріла їх з посмішкою і відразу ж запросила за стіл, щоб познайомити зі здоровою їжею, а також розповісти, як вона наважилася кардинально змінити своє життя. Бабуся-авантюристка зізналася, що раніше жила в невеликому місті, але одного разу відчула, що повинна все змінити. Вона продала свою квартиру і за чотири дні до Нового року переїхала до столиці на орендоване житло. А ось гроші, отримані за продаж нерухомості в Чорноморську, вклала в криптовалюту. Учасниці були шоковані таким зізнанням, адже думають, що віддати таку велику суму грошей абсолютно незнайомим людям ― нерозумно. Сама ж Марина не шкодує про скоєне, адже сьогодні її дев’ять тисяч доларів перетворилися в 300 тисяч євро! Правда, суперниці не повірили Марині, на їхню думку, маючи такі гроші не можна жити в орендованій квартирі.

Однак це не все, чим бабуся-авантюристка здивувала своїх конкуренток. Після вона вирішила провести один зі своїх майстер-класів на тему жіночого задоволення. Але учасниці не просто не зрозуміли Марину, вони засудили її, адже вважають, що дорослій жінці не пристало думати про таке, бо це соромно.

Замість цього вони вирішили познайомитися з онуками Марини. Під час спілкування учасниці з’ясували, що бабуся-авантюристка дуже мало часу проводить з онуками. Більш того, вона не вчить з ними уроки, не знає, якими іграшками цікавляться діти і ніколи не приходить у гості до сина без запрошення. Суперниці не зрозуміли такого ставлення до життя. На їхню думку, бабуся повинна майже всю себе присвячувати онукам. Але Марина непохитна. Вона зізналася, що зовсім не контролює життя своїх дітей і онуків, а все тому, що її рідна мама була дуже суворою. Бабуся-авантюристка розповіла, що, коли вперше завагітніла, рідна мати наполягала на штучних пологах. І тільки завдяки батькові Марині вдалося зберегти дитину.

А які відносини у Марини з рідними дітьми? Чому вона не допомагає їм? І чи правда, що в минулому бабуся-авантюристка зустрічалася з чоловіком вдвічі молодшим за неї? Дивіться всі подробиці в 12 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

