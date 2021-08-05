Сегодня, 5 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 12 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Участницы побывали в гостях у бабушки-авантюристки. Женщина не вмешивается в воспитание троих внуков, так как считает, что это ― обязанность родителей. Вместо этого она занимается саморазвитием и проводит тренинги на тему женского наслаждения. Но как прокомментируют такую позицию конкурентки?

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Бабушка-авантюристка Марина воспитала двоих сыновей, которые подарили ей троих внуков: 7-летнего Дамира, 5-летнего Тимура и 3-летнюю Соломию. Марина считает себя авантюристкой, ведь в 56 лет за несколько дней до нового года переехала жить в другой город. По ее мнению, бабушка не должна вмешиваться в воспитание внуков. Она никогда не раздает советы, а предпочитает весело проводить с ними время. Но как к такой жизни отнесутся конкурентки?

Марина встретила их с улыбкой и сразу же пригласила за стол, чтобы познакомить со здоровой пищей, а также рассказать, как она решилась кардинально изменить свою жизнь. Бабушка-авантюристка призналась, что раньше жила в небольшом городе, но однажды почувствовала, что должна все изменить. Она продала свою квартиру и за четыре дня до Нового года переехала в столицу на арендованное жилье. А вот деньги, вырученные за продажу недвижимости в Черноморске, вложила в криптовалюту. Участницы были шокированы таким признанием, ведь думают, что отдать такую большую сумму денег абсолютно незнакомым людям ― глупо. Сама же Марина не сожалеет о содеянном, ведь сегодня ее девять тысяч долларов превратились в 300 тысяч евро! Правда, соперницы не поверили Марине, по их мнению, имея такие деньги нельзя жить в съемной квартире.

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Однако это не все, чем бабушка-авантюристка удивила своих конкуренток. После она решила провести один из своих мастер-классов на тему женского удовольствия. Но участницы не просто не поняли Марину, они осудили ее, ведь считают, что взрослой женщине не пристало думать о таком — это стыдно.

Вместо этого они предпочли познакомиться с внуками Марины. Во время общения участницы выяснили, что бабушка-авантюристка очень мало времени проводит с внуками. Более того, она не учит с ними уроки, не знает, какими игрушками интересуются дети и никогда не приходит в гости к сыну без приглашения. Соперницы не поняли такого отношения к жизни. По их мнению, бабушка должна почти всю себя посвящать внукам. Но Марина непреклонна. Она призналась, что совсем не контролирует жизнь своих детей и внуков, а все потому, что ее родная мама была очень строгой. Бабушка-авантюристка рассказала, что, когда впервые забеременела, родная мать настаивала на искусственных родах. И только благодаря отцу Марине удалось сохранить ребенка.

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Какие отношения у Марины с родными детьми? Почему она не помогает им? И правда ли, что в прошлом бабушка-авантюристка встречалась с мужчиной вдвое моложе ее? Смотрите все подробности в 12 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 12 от 05.08.2021: Неужели бабушка-авантюристка отдала 9 тысяч долларов незнакомым людям? Супербабушка выпуск 12: Бабушка-авантюристка Марина не вмешивается в воспитание троих внуков, потому что считает, что это ― обязанность родителей

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