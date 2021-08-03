Сегодня, 3 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 10 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Участницы побывали в гостях у бабушки-старейшины Оксаны. Женщина привыкла контролировать практически каждый шаг своей семьи, ведь уверена, что точно знает, как лучше. Но не лишает ли она таким образом своих внуков самостоятельности? Дает ли им право выбора?

Болше по теме: «Супербабушка» выпуск 9 от 02.08.2021: Неужели бабушка-воспитательница Елена потеряла двоих детей?

59-летняя Оксана работает в научной организации. Женщина уже воспитала 39-летнюю дочь и просто обожает своих внучек: 20-летнюю Вику и 14-летнюю Катю. Оксана считает себя главой семейства, вождем. Именно поэтому последнее слово всегда остается за ней. Бабушка-старейшина постоянно раздает советы и учит жить свою родню. Но согласятся ли с таким подходом соперницы?

Бабушка-старейшина решила пригласить участниц сначала не домой, а в парк на пикник. Именно там она познакомила их со своей старшей внучкой ― Викой. Девушка рассказала, что у нее сложились очень теплые отношения с бабушкой. Однако соперниц насторожил тот факт, что Оксана звонит Вике по 5―7 раз в день, чтобы узнать, чем живет ее внучка. По их мнению, такой контроль недопустим. К тому же Вика призналась, что на протяжении 11 лет занималась танцами только потому, что так решила бабушка. Да и после школы факультет и ВУЗ также выбирала не сама девушка, а Оксана, ведь женщина лучше знает, что нужно ее внучке. Кроме того, бабушка-старейшина призналась, что всегда знакомилась с друзьями своих внучек, чтобы удостовериться в том, что ее родным ничего не угрожает.

Затем Оксана пригласила соперниц к себе домой. Идя в гости, участницы рассчитывали увидеть шикарный дом, однако их ожидала совсем другая картина: грязь, пыль, отсутствие двери в туалет и элементарных удобств, а также неприятный запах… По мнению конкуренток, в таких условиях жить нельзя. Но сама Оксана не видит в этом ничего плохого, ее все устраивает. К тому же она рассказала, что отдала свою 2-комнатную квартиру дочери. Таким образом она хотела помочь ей, даже несмотря на напряженные отношения с зятем, ведь, по словам Оксаны, он ― эгоист. Однажды, чтобы усмирить мужчину, она даже вызывала наряд полиции.

Больше по теме: «Супербабушка»: Бабушка-воспитатель, бабушка-старейшина, хозяйственная бабушка и бабушка-авантюристка — участницы третьей недели проекта

Младшая внучка призналась, что очень любит бабушку, ведь та ее всегда поддерживает. Например, Катя не побоится сказать Оксане, что недавно сделала две татуировки, ведь уверена: бабушка ее поймет. А вот мама, наоборот, наругает. У девочки достаточно напряженные отношения с родителями: мама ее часто била за то, что она не хотела идти в школу, а отец дважды пытался ее задушить. По словам Кати, единственный человек, с которым ей приятно общаться, ― это бабушка. И даже чрезмерный контроль со стороны Оксаны ее не напрягает.

Как отреагирует на обвинения в насилии мама Кати? Почему она попытается оправдать жестокое поведение своего мужа? А также какие советы бабушка-старейшина услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 10 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 10 от 03.08.2021: Тиран или заботливая бабушка ― кем на самом деле оказалась Оксана? Супербабушка выпуск 10: Неужели бабушка-старейшина не дает своим внукам права выбора? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.