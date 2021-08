Сьогодні, 3 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 10 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці побували в гостях у бабусі-старійшини Оксани. Жінка звикла контролювати практично кожен крок своєї сім’ї, адже впевнена, що точно знає, як краще. Та чи не позбавляє вона таким чином своїх онуків самостійності? Чи дає їм право вибору?

59-річна Оксана працює в науковій організації. Жінка вже виховала 39-річну дочку і просто обожнює своїх онучок: 20-річну Віку і 14-річну Катю. Оксана вважає себе головою сімейства, вождем. Саме тому останнє слово завжди залишається за нею. Бабуся-старійшина постійно роздає поради і вчить жити свою рідню. Та чи погодяться з таким підходом суперниці?

Бабуся-старійшина вирішила запросити учасниць спершу не додому, а в парк на пікнік. Саме там вона познайомила їх зі своєю старшою онукою ― Вікою. Дівчина розповіла, що в неї склалися дуже теплі стосунки з бабусею. Однак суперниць насторожив той факт, що Оксана телефонує Віці по 5―7 разів на день, щоб дізнатися, як живе дівчина. На їхню думку, такий контроль неприпустимий. До того ж Віка зізналася, що протягом 11 років займалася танцями тільки тому, що так вирішила бабуся. Та й після школи факультет і виш також обирала не дівчина, а Оксана, адже жінка краще знає, що потрібно її онучці. Крім того бабуся-старійшина зізналася, що завжди знайомилася з друзями своїх онучок, щоб упевнитися в тому, що її рідним нічого не загрожує.

Відтак Оксана запросила суперниць до себе додому. Ідучи в гості, учасниці сподівалися побачити шикарний будинок, однак на них чекала зовсім інша картина: бруд, пил, відсутність дверей у туалет та елементарних зручностей, а також неприємний запах… На думку конкуренток, у таких умовах жити не можна. Проте сама Оксана не бачить у цьому проблеми, її все влаштовує. До того ж жінка розповіла, що віддала свою 2-кімнатну квартиру дочці. У такий спосіб вона хотіла допомогти їй, навіть незважаючи на напружені взаємини з зятем, адже, за словами Оксани, він ― егоїст. Одного разу, щоб утихомирити чоловіка, вона навіть була змушена викликати наряд поліції.

У розмові з учасницями молодша онучка зізналася, що дуже любить бабусю, адже та її завжди підтримує. Наприклад, Катя не побоїться сказати Оксані, що нещодавно зробила два татуювання, адже впевнена: бабуся зрозуміє її. А ось мама, навпаки, насварить. У дівчинки досить напружені стосунки з батьками: мама її часто била за те, що вона не хотіла йти до школи, а батько двічі намагався задушити. За словами Каті, єдина людина, з якою їй приємно спілкуватися, ― це бабуся. І навіть надмірний контроль з боку Оксани її не напружує.

Як відреагує на звинувачення в насильстві мама Каті? Чому вона спробує виправдати жорстоку поведінку свого чоловіка? А також які поради бабуся-старійшина почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 10 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

