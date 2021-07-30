2 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 9 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з різними поглядами на виховання поділяться своїм життєвим досвідом. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: бабуся-вихователька, бабуся-старійшина, хазяйновита бабуся і бабуся-авантюристка. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

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Бабуся-вихователька Олена

Олена працює вихователькою в дитячому садочку. Нещодавно вона отримала звання «Вихователь року». Жінка впевнена, що бабуся повинна балувати онуків.

Бабуся-старійшина Оксана

Оксана звикла тримати все під контролем. На її переконання, бабуся має повне право втручатися в життя своїх дітей та онуків, адже вона точно знає, як краще.

Хазяйновита бабуся Світлана

Світлана після смерті своєї дочки взяла на себе обов’язок виховувати двох онуків. Вона намагається забезпечити їх тільки найкращим: смаколиками, іграшками, розвагами.

Бабуся-авантюристка Марина

Марина просто ненавидить одноманітність. Вона намагається кожен день проживати яскраво. Жінка вважає, що бабуся не повинна варити борщі, штопати шкарпетки і витирати онукам дупцю.

Протягом тижня учасниці ходитимуть в гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: виховання дітей, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній із бабусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супербабуся».

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