Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супербабуся»: Бабуся-вихователька, бабуся-старійшина, хазяйновита бабуся і бабуся-авантюристка — учасниці третього тижня проєкту

30.07.2021

2 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 9 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з різними поглядами на виховання поділяться своїм життєвим досвідом. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: бабуся-вихователька, бабуся-старійшина, хазяйновита бабуся і бабуся-авантюристка. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Більше на теме: Методики раннього розвитку дитини: порада психолога Тетяни Ларіної

Бабуся-вихователька Олена

супербабушка

Олена працює вихователькою в дитячому садочку. Нещодавно вона отримала звання «Вихователь року». Жінка впевнена, що бабуся повинна балувати онуків.

Бабуся-старійшина Оксана

супербабушка

Оксана звикла тримати все під контролем. На її переконання, бабуся має повне право втручатися в життя своїх дітей та онуків, адже вона точно знає, як краще.

Хазяйновита бабуся Світлана

супербабушка

Світлана після смерті своєї дочки взяла на себе обов’язок виховувати двох онуків. Вона намагається забезпечити їх тільки найкращим: смаколиками, іграшками, розвагами.

Бабуся-авантюристка Марина

супербабушка

Марина просто ненавидить одноманітність. Вона намагається кожен день проживати яскраво. Жінка вважає, що бабуся не повинна варити борщі, штопати шкарпетки і витирати онукам дупцю.

Протягом тижня учасниці ходитимуть в гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: виховання дітей, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній із бабусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супербабуся».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send