2 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 9 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з різними поглядами на виховання поділяться своїм життєвим досвідом. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: бабуся-вихователька, бабуся-старійшина, хазяйновита бабуся і бабуся-авантюристка. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Олена працює вихователькою в дитячому садочку. Нещодавно вона отримала звання «Вихователь року». Жінка впевнена, що бабуся повинна балувати онуків.

Оксана звикла тримати все під контролем. На її переконання, бабуся має повне право втручатися в життя своїх дітей та онуків, адже вона точно знає, як краще.

Світлана після смерті своєї дочки взяла на себе обов’язок виховувати двох онуків. Вона намагається забезпечити їх тільки найкращим: смаколиками, іграшками, розвагами.

Марина просто ненавидить одноманітність. Вона намагається кожен день проживати яскраво. Жінка вважає, що бабуся не повинна варити борщі, штопати шкарпетки і витирати онукам дупцю.

Протягом тижня учасниці ходитимуть в гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: виховання дітей, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній із бабусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супербабуся».

