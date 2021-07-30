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«Супербабушка»: Бабушка-воспитатель, бабушка-старейшина, хозяйственная бабушка и бабушка-авантюристка — участницы третьей недели проекта

30.07.2021

2 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 9 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с разными взглядами на воспитание поделятся своим жизненным опытом. На этой неделе за заветное звание будут бороться: бабушка-воспитатель, бабушка-старейшина, хозяйственная бабушка и бабушка-авантюристка. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.  

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Бабушка-воспитатель Елена

супербабушка

Елена работает воспитателем в детском саду. Недавно она получила звание «Воспитатель года». Женщина уверена, что бабушка должна баловать внуков.

Бабушка-старейшина Оксана

супербабушка

Оксана привыкла держать все под контролем. По ее убеждению, бабушка имеет полное право вмешиваться в жизнь своих детей и внуков, ведь она точно знает, как лучше. 

Хозяйственная бабушка Светлана

супербабушка

Светлана после смерти своей дочери взяла на себя обязанности воспитывать двоих внуков. Она старается обеспечить их только самым лучшим: вкусняшками, игрушками, развлечениями. 

Бабушка-авантюристка Марина

супербабушка

Марина просто ненавидит однообразие. Она старается каждый день проживать ярко. Женщина считает, что бабушка не должна варить борщи, штопать носки и подтирать внукам попу. 

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: воспитание детей, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из бабушек отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супербабушка». 

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