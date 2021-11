Правила безпеки для дітей: на вулиці, вдома, у школі

Ведучий психологічного реаліті «Супермама»-4 ― експерт із дитячої вікової психології Дмитро Карпачов розповів у своєму блозі про те, яких правил поведінки повинні дотримуватись діти, щоб бути в безпеці в будь-якому місці.

Дмитро Карпачов регулярно дає поради для молодих і не лише батьків про те, як краще виховувати дітей. Деякі він публікує у своїх соцмережах, інші розміщує в блозі.

«Батьки піклуються та оберігають дитину від народження, оточують теплом і турботою, створюють комфортні, безпечні умови для життя. Перебувають поруч, намагаючись не залишати дитину без нагляду. Але малюк росте, і настає момент, коли він уперше самостійно йде до магазину, вирушає до школи чи залишається вдома без дорослих. Складний етап, але до нього легко підготуватись, знаючи правила безпеки для дітей», ― пише експерт. У своєму блозі він докладно розписав правила, якими варто керуватися сім’ям.

Експерт докладно зупинився на кожному з правил і роз’яснив їх для батьків школярів.

Заборонено бігати шкільними приміщеннями

Це діти! Вони рухливі, активні, неспроможні всидіти дома. Так, хай бігають. Лише на уроці фізкультури. А на перерві відпочивають, спілкуються, займаються підготовкою до наступного уроку. Тоді не буде розбитих носів, колін, буде менше скарг на однокласників класним керівникам та батькам.

Забороняється відчиняти вікна і залазити на підвіконня

А також спускатися перилами, підніматися на горище, дах будівлі школи. Коли в школі навчається з тисячу осіб і педагоги фізично не можуть устежити за всіма на перерві, важливо, щоб дитина виконувала це правило неухильно. Щоб і думки не спадало порушити. Завдання дорослого ― правильно і доступно пояснити. Можна випасти з вікна, впасти з даху, і в найкращому разі буде дуже боляче, у найгіршому ― сумно.

Не можна перебувати в господарчих приміщеннях

Ходити в підсобки, сидіти в котельнях ― не просто порушення правил, це небезпечно для життя. У котельні можна обпектися, отримати удар струмом, у підвалі ― зламати руку, ногу, та й просто злякатися. Поясніть спокійно, на простих і доступних прикладах.

Під час уроків треба перебувати в кабінетах

Звідки взялося це правило? Чому ми так часто про нього чуємо, що часом до абсурду доходить: дитині не дозволяють вийти в туалет на уроці. На жаль, дуже багато випадків, коли вчитель дозволяє вийти під час уроку, а дитина порушує правила, отримує травми, виходить за межі школи. Завдання дорослого: пояснити важливість дотримання правил безпеки у школі. Тому що відповідальність за будь-яку травму, яку учень дістав у навчальний час, лягає на плечі дорослих.

Не можна залишати будівлю школи

Наші мами та тати могли спокійно піти зі школи, пославшись на нездужання. У сучасних дітей такий номер не проходить. Вони мають повідомити батьків, що хочуть піти з уроків, а батьки відповідно ― забрати дитину. І повірте, кількість перепусток через неповажну причину суттєво зменшилася, а контролювати безпеку учнів стало набагато простіше.

Заборонено приносити до школи вибухонебезпечні предмети

Знов-таки правило, яке потрібно запам’ятати і дотримуватися неухильно. Петарди ― не лише елемент новорічного свята, а й небезпечна іграшка. Дуже небезпечна! Можна залишитися без очей, пальців, рук просто тому, що хотілося повеселитися перед однокласниками. Намагайтеся спокійно пояснити це дитині, не підвищуючи голосу, не залякуючи. Не подіє ― покажіть докази. В інтернеті їх, на жаль, достатньо.

Заборонено поводитися агресивно

Конфлікти виникають, без них у шкільному колективі нікуди. Важливо навчити сина чи дочку правильно реагувати на зауваження однокласників, образливі висловлювання, жарти та інші дії однолітків. Не злословити у відповідь, не провокувати агресію. Спробувати спокійно вирішити питання самостійно, а якщо ні ― попросити допомоги в класного керівника, вчителів. Тема булінгу в школі зараз на слуху. Іноді конфлікт не можна вирішити без втручання дорослих. Важливо, щоб дитина довіряла батькам і в разі виникненні складної ситуації могла поділитися.

«Як убезпечити дитину на вулиці, коли відправляєте по хліб, відпускаєте гуляти у двір, дозволяєте йти зі школи без супроводу дорослих? На допомогу приходять правила безпеки поведінки дітей на вулиці, про які ви періодично розмовляєте з дитиною, повторюєте, нагадуєте, доводите їх до автоматизму. Так ви зможете бути спокійними за своє чадо в ситуаціях, коли не можете перебувати поруч», ― нагадав Карпачов.

Не можна розмовляти з незнайомими людьми

Спокійно поясніть дитині, чим може закінчитись розмова з незнайомцем. Під маскою милого дядечка з кошеням на руках або приємної жінки в салоні автомобіля може ховатися злочинець. Про них обов’язково потрібно розповідати батькам чи близьким дорослим.

Не можна допомагати незнайомій людині на вулиці

«А раптом людина справді кличе на допомогу?» ― запитає дитина і частково матиме рацію. Випадки, коли людині раптово стає погано на вулиці, не рідкість, але допомагати повинні дорослі, яких треба покликати. Відразу стане зрозуміло: людина справді потрапила в біду чи задумала недобре.

Не можна заходити до ліфта з незнайомими людьми

Краще почекати, доки підозрілі люди поїдуть, або дочекатися сусідки, яка пішла до магазину. Не кожна незнайома людина небезпечна, але якщо дитину щось насторожує, краще перестрахуватися. В іншому разі можна залишитися без телефону, грошей, які батьки дали до школи, отримати серйозні психічні чи фізичні травми.

Переходити проїжджу частину лише по пішохідному переходу

Правило безпеки на вулиці для дітей, про яке знає кожен школяр. Але не зайвим буде періодично нагадувати про те, що навіть на пішохідному переході потрібно бути уважним, дивитися на всі боки і обов’язково вийняти навушники з вух. «Зебра» не завжди гарант безпечного перетину проїжджої частини. Якщо дитина повертається зі школи, після гуртка в темний час доби додатковим елементом безпеки на дорозі мають бути світловідбивні елементи на одязі, портфелі, щоб водії бачили її здалеку.

Не можна гладити, дражнити тварин на вулиці

Тварини, які живуть на вулиці, можуть бути агресивними та неадекватно реагувати на будь-який дотик, можуть вкусити, накинутися. Більшість із них ― переносники небезпечних хвороб: сказ, токсоплазмоз, лептоспіроз. Краще не чіпати зайвий раз бродячого собаку або кота і тим більше не дражнити їх. Те саме стосується зграї бродячих собак: не підходити близько, не кидати каміння, не робити різких рухів, не тікати ― реакцію тварин передбачити неможливо.

Навіть вдома є певні правила, дитина і дорослі їх повинні знати і дотримуватися на елементарному рівні.

Не можна відчиняти двері незнайомцям

Основне правило, яке дитина має запам’ятати. За дверима може бути будь-хто: прийшли перевіряти лічильник, ви затопили сусідів, листоноша приніс посилку… Дорослих немає вдома, двері відчиняти не можна. Ті, кому справді потрібно, прийдуть згодом. Якщо за дверима кличуть на допомогу, потрібно викликати поліцію, а не намагатись вирішити проблему самостійно.

Не можна вживати ліки без нагляду дорослих

Розболілася голова, живіт ― краще зателефонувати батькам і дізнатися, які таблетки можна випити. Ще краще ― зв’язатися з мамою чи татом і дочекатися їхнього приходу. Якщо батьки не зможуть зрозуміти причину нездужання самостійно ― викличуть лікаря, він випише ліки. Приймати лікарські препарати самостійно небезпечно життя.

Не можна відкривати вікно навстіж і висовуватися назовні

Навіть якщо ви живете на першому поверсі та під вікном м’яка зелена трава або сусідська клумба. Можна зламати руку, ногу, отримати струс мозку. Якщо дитина маленька, краще заздалегідь встановити спеціальні обмежувачі на вікна.

Не можна залишати газову або електроплиту без нагляду

Класно, коли діти привчені до самостійності, вміють розігріти та приготувати нескладну страву. Але нагадувати про правильне поводження з електричними та газовими приладами потрібно. Якщо готують ― не варто відволікатися на гаджети чи телевізор. Приготували, вимкнули газ під каструлею, повернули ручку під конфоркою на електроплиті, ще раз перевірили, ― і лише тоді відволікайтеся на свої справи.

Необхідно пам’ятати телефони екстрених служб

Куди дзвонити в разі пожежі, витоку газу, якщо потрібна екстрена медична допомога? Дитина має знати телефони служб напам’ять ― у стресовій ситуації блокнот із важливими номерами можна не знайти. Нехай краще вона вивчить їх і вони ніколи не знадобляться.

«Правил безпеки у школі та вдома дитину треба вчити поступово, з маленького віку, подаючи їх в ігровій формі, поступово ускладнюючи. Важливо не перегинати, залишаючи малюкові почуття стабільності та безпеки», ― підсумував експерт проєкту «Супермама».

