Сьогодні, 2 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 9 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Нова четвірка учасниць розпочала боротьбу за звання найкращої. І першою гостей прийняла бабуся-вихователька Олена. Жінка працює в дитячому садочку. Та чому, маючи звання «Вихователь року», вона так і не навчила свого онука читати, а також що стало причиною надмірної тривожності Олени?

55-річна бабуся-вихователька Олена виростила двох дочок: 33-річну Анну і 22-річну Ауріку, а також виховує 10-річного онука Тимофія. Протягом 24 років вона працює вихователькою в дитячому садку і в цій сфері досягла небувалих висот ― удостоїлася звання «Вихователь року». Оскільки її старша дочка ростить сина сама, героїня програми допомагає їй у цьому: вона вчить з Тимофієм уроки, а також усіляко розвиває хлопчину. Та які огріхи у вихованні виявили конкурентки, які прийшли в гості до суперниці?

Олена вирішила зустріти учасниць не вдома, а в парку. Саме там жінка влаштувала справжню виставу ― пародію на виступ Королеви Ночі ― Олі Полякової. Суперниці були шоковані зовнішнім виглядом Олени, адже вважають, що вихователька дитячого садочка не може дозволити собі виступати практично без одягу. Однак Олена стверджує, що в такий спосіб утілює в реальність свою мрію ― в дитинстві вона хотіла стати акторкою.

Після невеликої дискусії бабуся-вихователька запросила гостей додому. В одній із кімнат суперниці побачили величезну кількість ікон. Олена зізналася, що вони мають для неї надзвичайне значення, адже допомогли пережити горе. Багато років тому на 9-му місяці вагітності Олена втратила дитину. Це було справжньою трагедією для неї, після чого бабуся-вихователька стала тривожною: жінка боїться, щоб не сталося біди. Саме тому вона контролює свого онука, намагається захистити від усього поганого, а також не навантажує його домашніми обов’язками. Однак суперниці не згодні з таким підходом до виховання. На їхню думку, Тимофій повинен набити свої ґулі, адже тільки так можна стати самостійним. Такої ж думки і мама Тимофія ― Анна. Жінка вважає, що Олена ігнорує її методи виховання і часто скасовує покарання, адже жаліє онука. І така тактика вже має негативні наслідки: хлопчик починає психувати і кричати, якщо не отримує бажаного. Також Тимофій дуже погано читає і не знає таблиці множення! І це в п’ятому класі! Учасниці були шоковані таким підходом до навчання.

А щоб скласти повну картину про сім’ю бабусі-виховательки, суперниці хотіли познайомитися з молодшою ​​дочкою Олени. Однак їм не вдалося цього зробити, адже Ауріка не спілкується з мамою. За словами Олени, її дочка сама вирішила піти жити до батька. Але що насправді стало причиною такої серйозної сварки між матір’ю і дочкою? Які стосунки були в Олени з колишнім чоловіком? А також що порадить їй Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 9 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

