Сьогодні, 29 липня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 8 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну бабусю висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання: бабуся-берегиня Людмила, бабуся-енерджайзер Олена, молода бабуся Тетяна чи бізнес-бабуся Сніжана?

Першою двері свого будинку відчинила бабуся-берегиня Людмила. Жінка всю себе присвячує родині. Вона живе в одній квартирі разом з чоловіком, донькою, зятем і двома онучками. Проте учасниці не оцінили такий статут. На їхню думку, Людмила не дає своїй дочці стати самостійною й іноді діє всупереч її думці.

А от бабуся-енерджайзер Олена зовсім не виховує онуку. Замість цього вона живе собі на втіху: займається рукоділлям і багато подорожує. Однак учасниці були шоковані антисанітарією і великою кількістю речей у квартирі Олени. Їм здалося, що бабуся-енерджайзер живе у власному світі й у такий спосіб приховує свою самотність.

Молода бабуся Тетяна, навпаки, не уявляє свого життя без онучки. Вона кілька разів на день телефонує їй по відеозв’язку і мріє жити разом із Кірою. Однак суперниці категорично не згодні з тим, як Тетяна ставиться до своєї старшої дочки. На їхню думку, вона бачить у Христині тільки негативні якості, надмірно її контролює і вважає недолугою мамою.

Більше на тему: «Супербабуся»: Бабуся-берегиня, бабуся-енерджайзер, молода бабуся і бізнес-бабуся — учасниці другого тижня проєкту

Абсолютно протилежної думки про свою дочку дотримується бізнес-бабуся Сніжана. Вона зовсім не втручається в її особисте життя і не вказує їй. Натомість Сніжана займається собою, молодим чоловіком і керує двома бізнесами. Однак, на думку Людмили, бабуся повинна жертвувати своїми інтересами заради онуків.

То хто ж отримав звання супербабусі? За результатами голосування найбільше балів набрала бабуся-берегиня Людмила. Але експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов вважає інакше. Він віддав п’ять балів бабусі-енерджайзеру Олені, бо впевнений: життя на пенсії не закінчується і жінка правильно робить, що живе собі на втіху. А ще п’ять балів ведучий проєкту віддав бізнес-бабусі Сніжані. Саме вона й стала найкращою цього тижня.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.