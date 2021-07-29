Сегодня, 29 июля, в эфир телеканала СТБ вышел 8 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой бабушке высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание: бабушка-берегиня Людмила, бабушка-энерджайзер Елена, молодая бабушка Татьяна или бизнес-бабушка Снежана?

Первой двери своего дома распахнула бабушка-берегиня Людмила. Женщина всю себя посвящает семье. Она живет в одной квартире вместе с мужем, дочерью, зятем и двумя внучками. Но участницы не оценили такой устав. По их мнению, Людмила не дает своей дочери стать самостоятельной и иногда действует вразрез с ее мнением.

А вот бабушка-энерджайзер Елена совсем не воспитывает внучку. Вместо этого она живет в свое удовольствие: занимается рукоделием и много путешествует. Однако участницы были шокированы антисанитарией и обилием вещей в квартире Елены. Им показалось, что бабушка-энерджайзер живет в собственном мире и таким образом скрывает свое одиночество.

Молодая бабушка Татьяна, напротив, не представляет свою жизнь без внучки. Она несколько раз на день звонит ей по видеосвязи и мечтает жить вместе с Кирой. Однако соперницы категорически не согласны с тем, как Татьяна относится к своей старшей дочери. По их мнению, она видит в Кристине только негативные качества, чрезмерно ее контролирует и считает бестолковой мамой.

Больше по теме: «Супербабушка»: Бабушка-берегиня, бабушка-энерджайзер, молодая бабушка и бизнес-бабушка — участницы второй недели проекта

Абсолютно противоположного мнения о своей дочери придерживается бизнес-бабушка Снежана. Она совсем не вмешивается в ее личную жизнь и не указывает ей. Вместо этого Снежана занимается собой, молодым мужем и руководит двумя бизнесами. Однако, по мнению Людмилы, бабушка должна жертвовать своими интересами в угоду внуков.

Так кто же получил звание супербабушки? По результатам голосования больше всего баллов набрала бабушка-берегиня Людмила. Но эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев считает иначе. Он отдал пять балов бабушке-энерджайзеру Елене, так как уверен: жизнь на пенсии не заканчивается и женщина правильно делает, что живет в свое удовольствие. А еще пять баллов ведущий проекта отдал бизнес-бабушке Снежане. Именно она и стала лучшей на этой неделе.

Читайте нас также в Viber и Telegram.