26 июля в 19:40 в эфир телеканала СТБ выйдут 5–6 выпуски нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с разными взглядами на воспитание поделятся своим жизненным опытом. На этой неделе за заветное звание будут бороться: бабушка-берегиня, бабушка-энерджайзер, молодая бабушка и бизнес-бабушка. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Бабушка-берегиня Людмила

Людмила не представляет свою жизнь без родных. Она смогла объединить вокруг себя всю семью. Женщина приучает внучек быть настоящими хозяйками и сохраняет народные традиции.

Бабушка-энерджайзер Елена

Елена обожает покорять новые вершины. С ней никогда не бывает скучно, ведь жизнерадостная бабушка всегда ищет, чем себя занять: музей секса, соло-путешествия и многое другое — вот чем живет Елена.

Молодая бабушка Татьяна

Татьяна всю себя отдает воспитанию внучки. Женщина не видит перед собой преград и всегда идет напролом к поставленной цели, ведь главная ее задача — счастье внучки.

Бизнес-бабушка Снежана

Для Снежаны важно не то, сколько времени она проведет вместе с детьми и внуками, а насколько качественным будет это время. Она учит своих внуков радоваться жизни и быть уверенными в себе.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: воспитание детей, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из бабушек отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

Video: «Супербабушка»: Бабушка-берегиня, бабушка-энерджайзер, молодая бабушка и бизнес-бабушка — участницы второй недели проекта Супербабушка: участницы 2 недели проекта. Бабушка-берегиня, бабушка-энерджайзер, молодая бабушка и бизнес-бабушка - узнайте больше об участницах 5, 6, 7 и 8 выпусков шоу Супербабушка на СТБ

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