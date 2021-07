26 липня о 19:40 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 5–6 випуски нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з різними поглядами на виховання поділяться своїм життєвим досвідом. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: бабуся-берегиня, бабуся-енерджайзер, молода бабуся і бізнес-бабуся. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Людмила не уявляє свого життя без рідних. Вона змогла об’єднати навколо себе всю сім’ю. Жінка привчає онучок бути справжніми господинями і зберігає народні традиції.

Олена обожнює підкорювати нові вершини. З нею ніколи не буває нудно, адже життєрадісна бабуся завжди шукає, чим себе зайняти: музей сексу, соло-подорожі та багато іншого — ось чим живе Олена.

Тетяна всю себе віддає вихованню онучки. Жінка не бачить перед собою перешкод і завжди йде напролом до поставленої мети, адже головне її завдання — щастя онучки.

Для Сніжани важливо не те, скільки часу вона проведе разом із дітьми та онуками, а наскільки якісним буде цей час. Вона навчає своїх онуків радіти життю і бути впевненими в собі.

Протягом тижня учасниці будуть ходити в гості одна до одної та оцінювати своїх конкуренток за такими критеріями: виховання дітей, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній із бабусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання.

