Сьогодні, 29 липня, о 19:40 в ефір телеканалу СТБ вийшли 7 та 8 випуски нового психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці оцінили методи виховання молодої бабусі, яка не уявляє свого життя без онучки, а також подивилися, чи вдається бізнес-бабусі поєднувати роботу і турботу про близьких.

Першою гостей приймала молода бабуся Тетяна. Активна і вибухова героїня завжди в русі. Вона виховує двох дочок та онучку, без якої не уявляє свого життя. Коли вони не поруч ― обов’язково телефонують по відеозв’язку. Онучка навіть каже, що любить бабусю більше, ніж маму. Але чи правильно це, розбиралися учасниці, які прийшли з інспекцією до Тетяни. Жінка зустріла їх у бадьорому настрої, незважаючи на зламану ногу. Вона відразу ж познайомила конкуренток із молодшою ​​дочкою та онукою. Молода бабуся з величезною ніжністю і теплотою розповіла суперницям про те, що дуже любить своїх принцес і заради них готова на все.

Проте коли зайшла мова про старшу дочку, Тетяна заговорила інакше. Молода бабуся розповіла, що Христину покинув хлопець, коли вона була при надії. Всю вагітність Тетяна була поруч із дочкою і навіть пішла на пологи. А після народження Кіри протягом пів року повністю займалася дитиною і не підпускала Христину, оскільки боялася, що та зробить щось не так. Також Тетяна зізналася, що її старша дочка ― безініціативна і не прагне кращого життя. Саме тому вона змушена телефонувати їй по кілька разів на день, щоб контролювати виховання онучки. Учасниці були шоковані таким зізнанням і приготувалися до зустрічі з не зовсім благополучною жінкою. Та яким же було їхнє здивування, коли після розмови з Христиною вони зрозуміли, що Тетяна упереджено ставиться до старшої дочки.

Абсолютно не контролює виховання своїх онуків бізнес-бабуся Сніжана. Саме вона останньою приймала суперниць. У героїні двоє дочок і троє чудових онуків, яких вона навчає радіти життю. Та чи вдається їй приділяти час і двом бізнесам, і великій родині? У цьому розбиралися учасниці, які приїхали в заміський екобудинок Сніжани.

Бізнес-бабуся зустріла гостей разом із чоловіком. Учасницям дуже сподобався Микола. І не дивно, адже він молодший за свою дружину на 10 років. Сніжана зізналася, що розлучилася з першим чоловіком заради стосунків з Миколою. Вона вважає його справжнім подарунком долі. Щоправда, її старша дочка не відразу прийняла нового чоловіка мами, але з часом звикла до вітчима. Проте на зйомки приїхати все ж відмовилася. І хоча Сніжана стверджувала, що в неї прекрасні стосунки з дочкою, учасниці засумнівалися в цьому, адже бізнес-бабуся нічого не розповіла і про свого зятя. Конкуренток цей факт також збентежив, вони навіть припустили, що він займається чимось протизаконним.

Щоб перевести розмову в інше русло, Сніжана розповіла про найсокровенніше ― боротьбу з онкозахворюванням. Як зізналася бізнес-бабуся, для неї ця новина стала справжнім ударом, адже вона почувалася абсолютно здоровою. За словами жінки, її дуже підтримує сім’я. І тільки заради неї вона щосили бореться з хворобою.

