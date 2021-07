Сьогодні, 28 липня, о 19:40 в ефір телеканалу СТБ вийшли 5 і 6 випуски нового психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці оцінили методи виховання бабусі-берегині, яка не уявляє свого життя без сім’ї, а також подивилися на неординарний побут бабусі-енерджайзера і дізналися, яку трагічну долю ховає Олена за своєю усмішкою і завзяттям.

Сьогодні учасниці проєкту «Супербабуся» оцінили методи виховання бабусі-берегині Людмили. Колоритна учасниця з народу виховує дочку і двох онучок. Велика сім’я живе в одній квартирі. Бабуся прищеплює домочадцям любов до української культури, до ведення домашнього господарства і підтримання сімейного вогнища. І щоб довести це, Людмила разом із донькою та онучками зустріла гостей у вишиванках. Учасниці були в захваті від такого фемелілуку, а також пісень та віршів у виконанні малечі. Та що там, навіть посуд на кухні в бабусі-берегині в національному стилі! Однак суперницям не сподобався той факт, що в невеликій квартирі живуть одразу дві сім’ї: Людмила з чоловіком, а також її дочка Лідія зі своїм чоловіком і двома дітьми. На думку учасниць, дорослі діти повинні жити окремо. Такої ж думки дотримується і Дмитро Карпачов. Сама Людмила з цим категорично не згодна. Вона не уявляє себе без онуків і впевнена, що так живуть практично всі українці.

До слова, єдина дочка героїні Ліда також не бачить проблеми в тому, що в 27 років разом із чоловіком і двома дітьми живе з батьками. Вона вважає себе самостійною, хоча в розмові з учасницями зізналася, що її неабияк дратує надмірний контроль з боку мами.

Другою гостей приймала креативна й активна бабуся Олена. Творча героїня плаває на байдарках, подорожує, виховує трьох дочок і п’ятирічну онучку Єву. Вона переконана, що її головне завдання ― навчити дівчинку витівок і веселощів, у виховання ж Олена не втручається. Та чи правильна така тактика? У цьому розбиралися суперниці, яких Олена зустріла також неординарно ― на вулиці в сомбреро, з маракасами і пляшкою текіли під пахвою. Бабуся-енерджайзер розповіла, що не уявляє свого життя без подорожей і яскравих емоцій.

Такою ж яскравою виявилася і її квартира. Зайшовши в дім, учасниці побачили справжню барахолку. У кімнатах можна було знайти все: ікони, які стоять поруч зі статуетками Будди, дитяче двоповерхове ліжко, піаніно, гітару, а в кухні в шафі замість посуду Олена зберігає одяг. Бабуся-берегиня назвала таку квартиру міжпланетним хаосом, а ось бізнес-бабусі здалося, що в такий спосіб Олена ховається від зовнішнього світу. І своїм припущенням вони знайшли підтвердження. У розмові з однією з дочок Олени конкурентки дізналися, що бабуся-енерджайзер виросла в дитбудинку. Вона була одружена з нелюбом і все життя тяжко працювала, щоб забезпечити дочок усім необхідним. Суперницям здалося, що за маскою життєрадісності ховається вразлива і в деякому сенсі самотня людина.

