Сегодня, 28 июля, в 19:40 в эфир телеканала СТБ вышли 5 и 6 выпуски нового психологического реалити «Супербабушка». Участницы оценили методы воспитания бабушки-берегини, которая не представляет свою жизнь без семьи, а также посмотрели на неординарный быт бабушки-энерджайзера и узнали, какую трагическую судьбу прячет Елена за своей улыбкой и задором.

Больше по теме: «Супербабушка»: Бабушка-берегиня, бабушка-энерджайзер, молодая бабушка и бизнес-бабушка — участницы второй недели проекта

Сегодня участницы проекта «Супербабушка» оценили методы воспитания бабушки-берегини Людмилы. Колоритная участница из народа воспитывает дочь и двух внучек. Большая семья живет в одной квартире. Бабушка прививает домочадцам любовь к украинской культуре, к ведению домашнего хозяйства и поддержанию семейного очага. И чтобы доказать это, Людмила вместе с дочкой и внучками встретила гостей в вышиванках. Участницы были восхищены таким фемелилуком, а также песнями и стихами в исполнении малышек. Да что там, даже посуда на кухне у бабушки-берегини в национальном стиле! Однако соперницам не понравился тот факт, что в небольшой квартире живут сразу две семьи: Людмила с мужем, а также ее дочь Лидия со своим мужем и двумя детьми. По мнению участниц, взрослые дети должны жить отдельно. Такого же мнения придерживается и Дмитрий Карпачев. Сама Людмила с этим категорически не согласна. Она не представляет себя без внуков и уверена, что так живут практически все украинцы.

К слову, единственная дочь героини Лида также не видит проблемы в том, что в 27 лет вместе с мужем и двумя детьми живет с родителями. Она считает себя самостоятельной, хотя в разговоре с участницами призналась, что ее изрядно раздражает чрезмерный контроль со стороны мамы.

Второй гостей принимала креативная и активная бабушка Елена. Творческая героиня плавает на байдарках, путешествует, воспитывает троих дочерей и пятилетнюю внучку Еву. Она убеждена, что ее главная задача ― научить девочку шалостям и веселью, в воспитание же Елена не вмешивается. Правильная ли это тактика? В этом разбирались соперницы, которых Елена встретила также неординарно ― на улице в сомбреро, с маракасами и бутылкой текилы под мышкой. Бабушка-энерджайзер рассказала, что не представляет свою жизнь без путешествий и ярких эмоций.

Такой же яркой оказалась и ее квартира. Зайдя в дом, участницы увидели настоящую барахолку. В комнатах можно было найти все: иконы, стоящие рядом со статуэтками Будды, детскую двухэтажную кровать, пианино, гитару, а на кухне в шкафу вместо посуды Елена хранит одежду. Бабушка-берегиня назвала такую квартиру межпланетным хаосом, а вот бизнес-бабушке показалось, что таким образом Елена прячется от внешнего мира. И своим предположениям они нашли подтверждения. В разговоре с одной из дочерей Елены соперницы узнали, что бабушка-энерджайзер выросла в детдоме. Она была замужем за нелюбимым мужчиной и всю жизнь тяжело работала, чтобы обеспечить дочерей всем необходимым. Конкуренткам показалось, что за маской жизнерадостности скрывается ранимый и в некотором смысле одинокий человек.

Какие еще секреты о себе раскроют участницы? Смотрите все подробности в 5 и 6 выпусках психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуски 5–6 от 28.07.2021: Матриархат и традиции бабушки-берегини против свободы самовыражения бабушки-энерджайзера Супербабушка выпуски 5-6: Как участницы отреагируют на матриархат в семье бабушки-берегини Людмилы, и что прячет бабушка-энерджайзер за своей улыбкой

Video: «Супербабушка» выпуски 5–6 от 28.07.2021: Матриархат и традиции бабушки-берегини против свободы самовыражения бабушки-энерджайзера Супербабушка выпуски 5-6: Как участницы отреагируют на матриархат в семье бабушки-берегини Людмилы, и что прячет бабушка-энерджайзер за своей улыбкой

Читайте нас также в Viber и Telegram.