Сегодня, 29 июля, в 19:40 в эфир телеканала СТБ вышли 7 и 8 выпуски нового психологического реалити «Супербабушка». Участницы оценили методы воспитания молодой бабушки, которая не представляет свою жизнь без внучки, а также посмотрели, удается ли бизнес-бабушке совмещать работу и заботу о близких.

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Первой гостей принимала молодая бабушка Татьяна. Активная и взрывная героиня всегда в движении. Она воспитывает двоих дочерей и внучку, без которой не представляет своей жизни. Когда они не рядом ― обязательно созваниваются по видеосвязи. И внучка даже говорит, что любит бабушку больше, чем маму. Но правильно ли это, разбирались участницы, которые пришли с инспекцией к Татьяне. Женщина встретила их в бодром расположении духа, несмотря на сломанную ногу. Она сразу же познакомила конкуренток с младшей дочерью и внучкой. Молодая бабушка с огромной нежностью и теплотой рассказала соперницам о том, что души не чает в своих принцессах и ради них готова на все.

Но вот когда зашла речь о старшей дочери, Татьяна заговорила совсем по-другому. Молодая бабушка рассказала, что Кристину бросил парень, когда она была на 4-ом месяце беременности. Всю беременность Татьяна была рядом с дочерью и даже пошла на роды. А после рождения Киры на протяжении полугода полностью занималась ребенком и не подпускала Кристину, так как боялась, что та сделает то-то не так. Также Татьяна призналась, что ее старшая дочь ― безынициативная и не стремится к лучшей жизни. Именно поэтому она вынуждена звонить ей по несколько раз на день, чтобы контролировать воспитание внучки. Участницы были шокированы таким признанием и приготовились к встрече с не совсем благополучной женщиной. Но каково же было их удивление, когда после разговора с Кристиной они поняли, что Татьяна предвзято относится к старшей дочери.

Абсолютно не контролирует воспитание своих внуков бизнес-бабушка Снежана. Именно она последней принимала соперниц. У героини двое дочерей и трое замечательных внуков, которых она учит радоваться жизни. Но удается ли ей уделять время и двум бизнесам, и большой семье? В этом разбирались соперницы, которые приехали в загородный экодом к Снежане.

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Бизнес-бабушка встретила гостей вместе с мужем. Участницам очень понравился Николай. И не мудрено, ведь мужчина младше своей жены на 10 лет. Снежана призналась, что развелась с первым мужем ради отношений с Николаем. Она считает его настоящим подарком судьбы. Правда, ее старшая дочь не сразу приняла нового мужчину мамы, но со временем привыкла к отчиму. Но на съемки приехать все же отказалась. И хотя Снежана утверждала, что у нее прекрасные отношения с дочерью, участницы засомневались в этом, ведь бизнес-бабушка ничего не рассказала и о своем зяте. Конкуренток этот факт также смутил, они даже предположили, что он занимается чем-то противозаконным.

Чтобы перевести разговор в другое русло, Снежана рассказала о самом сокровенном ― о борьбе с онкозаболеванием. Как призналась бизнес-бабушка, для нее эта новость стала настоящим ударом, ведь она чувствовала себя абсолютно здоровой. По словам женщины, ее очень поддерживает семья. И только ради родных она изо всех сил борется с болезнью.

Какие еще секреты о себе раскроют участницы? А также кого из них жестко раскритиковал Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 7 и 8 выпусках психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуски 7–8 от 29.07.2021: Кого из участниц жестко раскритиковал Дмитрий Карпачев? Супербабушка выпуски 7-8: Молодая бабушка против бизнес-бабушки - кто победит в батле? А также кого из участниц жестко раскритикует Дмитрий Карпачев

Video: «Супербабушка» выпуски 7–8 от 29.07.2021: Кого из участниц жестко раскритиковал Дмитрий Карпачев? Супербабушка выпуски 7-8: Молодая бабушка против бизнес-бабушки - кто победит в батле? А также кого из участниц жестко раскритикует Дмитрий Карпачев

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