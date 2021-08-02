Сегодня, 2 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 9 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Новая четверка участниц начала борьбу за звание лучшей. И первой гостей приняла бабушка-воспитательница Елена. Женщина работает в детском саду. Но почему, имея звание «Воспитатель года», она так и не научила своего внука читать, а также что стало причиной чрезмерной тревожности Елены?

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55-летняя бабушка-воспитательница Елена вырастила двоих дочерей: 33-летнюю Анну и 22-летнюю Аурику, а также воспитывает любимого 10-летнего внука Тимофея. На протяжении 24 лет она работает воспитателем в детском саду и в этой сфере достигла небывалых высот ― удостоилась звания «Воспитатель года». Поскольку ее старшая дочь растит сына одна, героиня программы помогает ей в этом: она учит с Тимофеем уроки, а также всячески развивает парнишку. Но какие огрехи в воспитании обнаружили конкурентки, которые пришли в гости к сопернице?

Елена решила встретить участниц не дома, а в парке. Именно там она устроила настоящее представление ― пародию на выступление Королевы Ночи ― Оли Поляковой. Соперницы были шокированы внешним видом Елены, ведь считают, что воспитатель детского сада не может позволить себе выступать практически без одежды. Однако Елена утверждает, что таким образом воплощает в реальность свою мечту ― в детстве она хотела стать актрисой.

После небольшой дискуссии бабушка-воспитатель пригласила гостей в свой дом. В одной из комнат соперницы обнаружили огромное количество икон. Елена призналась, что они имеют для нее чрезвычайное значение, ведь помогли пережить горе. Много лет назад на 9-ом месяце беременности Елена потеряла ребенка. Это стало настоящей трагедией для нее, после чего бабушка-воспитатель стала очень тревожной, ведь не хочет, чтобы опять в ее семье случилась беда. Именно поэтому она контролирует внука, старается оградить его от всего плохого, а также не нагружает домашними обязанностями. Однако соперницы не согласны с таким подходом к воспитанию. По их мнению, Тимофей должен набить свои шишки, ведь только так можно стать самостоятельным. Такого же мнения и мама Тимофея ― Анна. Женщина считает, что Елена игнорирует ее методы воспитания и часто отменяет наказания, ведь жалеет внука. И такая тактика уже имеет негативные последствия: мальчик начинает психовать и кричать, если не получает того, что хочет. Также, будучи учеником пятого класса, Тимофей очень плохо читает и не знает таблицу умножения! Участницы были шокированы таким подходом к обучению.

А чтобы сложить полную картину о семье бабушки-воспитательницы, соперницы хотели познакомиться с младшей дочерью Елены. Однако им не удалось этого сделать, ведь Аурика не общается с мамой. По словам Елены, ее дочь сама приняла решение уйти жить к отцу. Но что на самом деле стало причиной такой серьезной ссоры между матерью и дочкой? Какие отношения были у Елены с бывшим мужем? А также что посоветует ей Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 9 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 9 от 02.08.2021: Неужели бабушка-воспитательница Елена потеряла двоих детей? Супербабушка выпуск 9: Почему бабушка Елена, имея звание Воспитатель года, так и не научила своего внука читать? А также неужели она потеряла двоих детей?

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