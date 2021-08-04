Сегодня, 4 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 11 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Участницы побывали в гостях у хозяйственной бабушки. Женщина воспитывает двоих внуков и утверждает, что любит их больше жизни. Однако почему после общения с мальчиками конкуренткам показалось, что Светлана подвергает детей психологическому насилию?

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Хозяйственная бабушка Светлана воспитывает двоих внуков: 11-летнего Артема и 8-летнего Дениса. Семь лет назад героиня выпуска потеряла дочь — она трагически погибла. С тех пор Светлана заменила детям маму. В перерывах между работой все свое свободное время женщина посвящает внукам. Но что на самом деле скрывается за этой любовью? В этом разберутся соперницы, которые уже на пороге ее дома.

Светлана встретила участниц в отличном настроении и сразу же пригласила их за стол. Не удивительно, ведь, идя в гости к конкуренткам, она всегда приносила вкусняшки. Хозяйка похвасталась кондитерским мастерством, однако не все участницы оценили ее талант: торты показались им старомодными.

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Чтобы перевести тему разговора в другое русло, Светлана решила познакомить соперниц с внуками. Она призналась, что мальчики по характеру очень разные: старший похож на маму, а вот младший ― с таким же сложным характером, как у его отца. Но участницы не согласились с такой позицией: им показалось, что бабушка навешала на внуков ярлыки и формирует нездоровую конкуренцию между ними, а еще ― пытается выместить злость за зятя на детях. И своим догадкам они нашли подтверждение: во время разговора мальчики признались, что бабушка бьет младшего внука шнуром за непослушание. А вот одно упоминание об отце вызвало у старшего бурную реакцию: он расплакался и признался, что жалеет, что родился. Артем рассказал, что винит отца в смерти мамы и мечтает ему отомстить. Участницы отметили, что для мальчиков тема мамы очень болезненная, ведь они не могут без слез об этом говорить. Конкурентки были шокированы увиденным: после трагедии прошло уже семь лет, но дети до сих пор так и не пережили потерю.

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Чтобы разъяснить ситуацию, участницы отправились к Светлане. Хозяйственная бабушка рассказала, что ее дочь трагически погибла под колесами автомобиля. В ее смерти она винит зятя, ведь именно из-за него в тот день ее дочь вынуждена была поехать к свекрови. Более того, трагедия произошла на глазах у младшего сына. Однако, по мнению соперниц, Светлана не помогает внукам пережить утрату, а наоборот, на протяжении семи лет культивирует эту боль, ведь часто водит детей на кладбище и записывает их плач на телефон. Участницы уверены: с мальчиками должны работать психологи, ведь хозяйственная бабушка неосознанно травмирует их психику. А вот во время личной встречи Дмитрий Карпачев и вовсе обвинил Светлану в том, что она издевается над внуками, ведь они практически ежедневно подвергаются психологическому насилию.

Какие еще секреты раскроет хозяйственная бабушка, и прислушается ли она к советам эксперта по вопросам детской возрастной психологии? Смотрите все подробности в 11 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 11 от 04.08.2021: Неужели хозяйственная бабушка издевается над своими внуками? Супербабушка выпуск 11: Почему после общения с внукмми Светланы конкуренткам показалось, что хозяйственная бабушка подвергает детей психологическому насилию?

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