Сьогодні, 4 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 11 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці побували в гостях у хазяйновитої бабусі. Жінка виховує двох онуків і стверджує, що любить їх більше за життя. Однак чому після спілкування з хлопчиками конкуренткам здалося, що Світлана піддає дітей психологічному насильству?

Хазяйновита бабуся Світлана виховує двох онуків: 11-річного Артема і 8-річного Дениса. Сім років тому героїня випуску втратила доньку ― вона трагічно загинула. Відтоді Світлана замінила дітям маму. У перервах між роботою весь свій вільний час вона присвячує онукам. Та що насправді криється за цією любов’ю? У цьому розберуться суперниці, які вже на порозі її дому.

Світлана зустріла учасниць у чудовому гуморі й відразу ж запросила їх за стіл. Та й не дивно, адже, ідучи в гості до конкуренток, хазяйновита бабуся завжди приносила ласощі. Жінка похвалилася кондитерською майстерністю, проте не всі учасниці оцінили її талант: торти здалися їм старомодними.

Щоб перевести тему розмови в інше русло, Світлана вирішила познайомити суперниць з онуками. Вона зізналася, що хлопчики за характером дуже різні: старший схожий на маму, а ось молодший ― з таким же складним характером, як у його батька. Проте учасниці не погодилися з такою позицією: їм здалося, що бабуся начепила на онуків ярлики і формує нездорову конкуренцію між ними, а ще ― намагається зігнати злість на зятя на дітях. І своїм припущенням вони знайшли підтвердження: під час розмови хлопчики зізналися, що бабуся б’є молодшого онука шнуром за непослух. А ось одна згадка про батька викликала в старшого бурхливу реакцію: він розплакався і зізнався, що шкодує, що народився. Артем розповів, що звинувачує батька в смерті мами і мріє йому помститися. Учасниці завважили, що для хлопців тема мами дуже болюча, адже вони не можуть без сліз про це говорити. Конкурентки були шоковані побаченим: після трагедії минуло сім років, але діти досі так і не пережили втрати.

Щоб роз’яснити ситуацію, учасниці вирушили до Світлани. Хазяйновита бабуся розповіла, що її дочка трагічно загинула під колесами автомобіля. У її смерті вона звинувачує зятя, адже саме через нього в той день її дочка вимушена була поїхати до свекрухи. Ба більше, трагедія сталася на очах у молодшого сина. Однак, на думку учасниць, Світлана не допомагає онукам пережити втрату, а навпаки, протягом семи років культивує цей біль, адже часто водить дітей на кладовище і записує їхній плач на телефон. Учасниці впевнені: з хлопчиками повинні працювати психологи, адже хазяйновита бабуся неусвідомлено травмує їхню психіку. А ось під час особистої зустрічі Дмитро Карпачов і зовсім звинуватив Світлану в тому, що вона знущається з онуків, адже вони практично щодня піддаються психологічному насильству.

Які ще секрети розкриє хазяйновита бабуся, і чи прислухається вона до порад експерта з питань дитячої вікової психології? Дивіться всі подробиці в 11 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

